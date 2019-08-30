夜市UPDATES：道指靠穩升逾百點　港夜期受壓

國際貿易緊張局勢緩和繼續提振市場情緒，美股道指早段維持約百點升幅，道指目前報26,481點，升118點或0.45%；標指報2,934點，升10點或0.35%；納指報7,992點，升18點或0.24%。港股期指夜市報25,634點，升24點，低水91點。

美國總統特朗普繼續向美國企業施壓，他在Twitter要求通用汽車由中國撤廠搬回美國。通用汽車股價升0.72%。另外，他又說：「歐元兌美元匯率『瘋狂地』下跌，給他們帶來了巨大的出口和製造優勢......美國聯儲局並沒有做到這點！我們的美元現在是歷史上最強勁的。我們沒有關稅問題，我們有的是聯儲局的問題。他們一無所知！」

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)正式向媒體發出邀請函，宣布將於美國當地時間9月10日召開新品發布會。Apple股價靠穩，升0.1%。

隨着白宮1.5萬億美元減稅計劃的刺激措施和政府大舉支出的效應逐漸消退，美國經濟在很大程度上正在失去增長動能，消費者信心受挫。美國最新公布的8月密歇根大學消費者信心指數終值向下修訂至89.8，低過預期的92.3，初值為92.1。

值得留意的是，美銀美林預測非常準確的「牛熊指標」自今年1月3日後，首次再出現「買入」股票等風險資產的信號！該指標最新跌至1.3，根據往績，只要跌穿2，就是股市確信「買入信號」。

這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。上次在今年1月3日發出「買入信號」，結果美股升到4月底；2018年1月30日則發出「沽售信號」，結果環球股市在當時2月就上演大冧市。

該指標推出至今，出現過12次沽售信號，其後每次市場都出現回調，在信號觸發後的3個月裏，標指平均跌幅高達12%；近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後及2019年1月，股市確實步入升浪。

【21:30】承接前兩日強勁反彈，美股周五早段在長周末前繼續做好，道指高開151點，報26,513點，差不多收復全月失地，納指漲44點，至8,017點。

個別股份方面，戴爾（Dell）上季賺36.3億美元，經調整後每股純利2.15美元，遠勝市場預期1.5美元，個人電腦部門收入破頂，並調高全年盈利預測，刺激股價早段急升8.66%至50.82美元。

金寶湯第4季收入達20.2%，較分析員最高的估計還要好，股價早段升4.23%至45.14美元。

美國銀行周五發表報告，指其「牛熊指標」發出買入信號，為1月3日以來首次，尤其看好股市和商品，主要是投資者持倉水平過低和央行「放水」。該行策略員指出，貿易戰至今只推低利率，未有造成衰退。至於該指標之前下跌的原因是新興市場股債資金流出、美債相對企債大幅攀升，以及MSCI股市指數超賣，而現時指標顯示投資者持倉極度悲觀，是時候人棄我取。

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