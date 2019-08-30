樓價UPDATES︰瓏門減價72萬沽　荃錦中心開齋

樓市回落，部份業主持貨心態減弱，願意減價沽貨，屯門瓏門剛錄同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●牛頭角居屋樂雅苑B座低層06室，實用面積467方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，於已補價自由市場以530萬元易手，較對上成交平約60萬元，實用呎價11,349元。

●市場持續缺盤，銀主單位亦成為買家入市選擇。樂富居屋嘉強苑B座高層10室兩房戶，實用面積407方呎，座向南面望開揚景，單位原開價630萬元，放盤1星期，於已補價自由市場以640萬元易手，實用呎價15,725元。

●荃灣荃錦中心錄本月首宗二手成交，屋苑1座高層B室，實用面積375方呎，以兩房包括套房間隔。業主月前叫價約630萬元放售，有見二手市況轉弱，逐步下調叫價至約600萬元，終以562萬元成交，實用呎價約14,987元。上址為原業主於2014年10月以約370萬元購入，期內升值約51.9%。

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新界區

●瓏門5座中層B室，實用面積488方呎，以兩房間隔，租約日前完結，業主有感後市未明，決定沽貨止賺離場。單位原叫價850萬元，近日見有買家洽購，最終減價72萬元，至778萬元沽出，實用呎價15,943元。

●屯門居屋兆康苑S座中層8室，實用面積483方呎，以兩房設計。由於租客一次過預繳一年租金，故業主願意減租1,000元，以1萬元租出，實用呎租為20.7元。若以同類型單位現時銀行估價約485萬元計算，回報率約2.5厘。

●元朗錦綉花園D段1街雙號屋，實用面積1,035方呎，以1,200萬元沽出，實用呎價11,594元。新買家為區內用家，鍾情屋苑環境舒適，故購入單位作自住。據了解，原業主於2016年8月以1,000萬元買入，持貨3年帳面獲利約200萬元。

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