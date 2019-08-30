【財經評論】股樓調整路漫長　港人宜及早籌謀

中美貿易戰拉鋸，反修例風波持續發酵，香港每況愈下，三日一小亂，五日一大亂，不知伊於胡底，何時方休！經濟景氣驟轉冷，企業盈利前景急劇轉差，資產價值重估壓力瀕臨爆煲。迎面的是回歸以來一次最嚴峻經濟衰退潮，港人既不能改變現實，只得及早籌謀應對風險。

去年次季中美開打貿易戰，末季香港經濟增長開始倒退。今年首季及次季放緩之勢持續，可港府還是要等到第三季社會動盪衝擊，才後知後覺下調全年經濟增長預測。貿易物流受外圍影響，香港可以做的不多。沒料到6月以來內部紛爭令香港由安全城市變成示威之都，旅遊警示打殘旅遊及零售業，港人頓入亂世亦無心消費。7月零售總銷貨值大跌11%，且已連跌6個月。近兩個月內已有廿家酒樓結業；酒店業率先要求員工放無薪假期；商廈租戶集體要求業主減租，估計年底前情況沒有最壞只有更壞。

常言道，股市是經濟寒暑表，可預示未來半年至9個月的經濟表現。綜觀恒生指數由今年高位回落至本月低位，足足蒸發了逾5,000點，無論是技術指標抑或交投表現，幾可肯定已步進熊市。企業盈利重估潮浪接浪，被喻為百業之母的銀行板塊沽壓沉重，藍籌本地銀行股股價已經跌至2007年水平，藍籌地產股亦紛失守去年低位，足見經濟衰退潮來勢洶洶。

至於樓市，政府公布的私人住宅售價指數已連續兩個月下跌，成交大減，業主劈價求售。若亂局無休止，租金會隨樓價向下，年底前物業投資者套現離場心態轉強，相信劈價潮會愈演愈烈，即使低息環境持續，亦難扭跌勢。樓按過重的投資者，宜及早重組資產，減低負債，免得一個暴風來臨，冇得留低！

當前美國大行保護主義，貿易戰掀動科技戰、貨幣戰，國際問題錯綜複雜，中國企業備受美國逼迫，經濟增長持續放緩，人民幣貶值，主力支持香港資產價格上升的內地資金亦自身難保。再差下去，香港還能靠誰打救？

黑雲壓城城欲摧，香港股樓市道一死，非單只股民和業主受累，企業倒閉和工人失業將會接踵而至。本來，經濟周期表現並不足懼，惟今次政治事件已嚴重衝擊香港的國際都會形象，如何重建海外投資者信心？香港整個社會嚴重撕裂，又如何重展昔日獅子山下的和諧和活力。奈何以現時管治班子之不濟，只怕成事不足敗事有餘，香港經濟衰退之路漫長，沉淪至此，豈不哀哉？

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