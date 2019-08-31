美股收市：道指升41點　戴爾飆升10%

美國股市周五個別發展，道指收報26,403點，升41點或0.16%；標指收報2,926點，升1點或0.06%；納指收報7,962點，跌10點或0.13%。

全周計，道指、標指、納指分別累升3.02%、2.79%和2.72%；全月計，則累跌1.75%、1.83%和2.6%。

個股方面，戴爾(Dell)上季賺36.3億美元和預期，股價收漲10.18%。金寶湯第4季收入達20.2%，勝市場預期，股價全日上漲3.9%。

蘋果公司(Apple Inc.)正式向媒體發出邀請函，宣布將於美國當地時間9月10日召開新品發布會。蘋果公司股價收市微跌0.25%。

美國總統特朗普繼續向美國企業施壓，他在Twitter要求通用汽車由中國撤廠搬回美國。通用汽車股價升0.72%。另外，他又說：「歐元兌美元匯率『瘋狂地』下跌，給他們帶來了巨大的出口和製造優勢......美國聯儲局並沒有做到這點！我們的美元現在是歷史上最強勁的。我們沒有關稅問題，我們有的是聯儲局的問題。他們一無所知！」

隨着白宮1.5萬億美元減稅計劃的刺激措施和政府大舉支出的效應逐漸消退，美國經濟在很大程度上正在失去增長動能，消費者信心受挫。美國最新公布的8月密歇根大學消費者信心指數終值向下修訂至89.8，低過預期的92.3，初值為92.1。

值得留意的是，美銀美林預測非常準確的「牛熊指標」自今年1月3日後，首次再出現「買入」股票等風險資產的信號！該指標最新跌至1.3，根據往績，只要跌穿2，就是股市確信「買入信號」。

這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。上次在今年1月3日發出「買入信號」，結果美股升到4月底；2018年1月30日則發出「沽售信號」，結果環球股市在當時2月就上演大冧市。

該指標推出至今，出現過12次沽售信號，其後每次市場都出現回調，在信號觸發後的3個月裏，標指平均跌幅高達12%；近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後及2019年1月，股市確實步入升浪。

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