中國8月官方製造業PMI續放緩　連續4個月處收縮水平

中國8月份製造業採購經理指數(PMI)按月下降0.2個百分點至49.5，為連續4個月在盛衰分界線之下，亦低於預期的49.7。

按企業規模劃分，大型企業PMI報50.4%，按月跌0.3個百分點，仍處盛衰分界線之上。另外，中型企業PMI按月下降0.5個百分點，至48.2%；小型企業PMI為48.6%，按月回升0.4個百分點，兩數字均位於盛衰分界線之下。

官方製造業PMI於去年12月跌至盛衰分界線之下，報49.4，及至今年3月及4月重回擴張區間，但在5月再跌穿50，並持續多月在盛衰分界線之下。PMI作為經濟強弱分水嶺，指數高於50代表處於擴張水平，若低於50顯示行業處於收縮。

此外，8月官方非製造業PMI報53.8，按月微升0.1個百分點，預期為53.7。

同期綜合PMI產出指數由7月的53.1下降至53，是連續5個月在53%至53.4%窄幅上落。

該局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，大型企業PMI連續兩個月高於盛衰分界線，是製造業穩定發展的重要支撐；近期國內外經濟環境錯綜複雜，不確定性因素較多，新訂單指數為49.7%，略低於上月0.1個百分點。

中金經濟學家認為，製造業PMI下降主要受內地需求指標呈弱影響，在信貸周期偏弱及名義增長率下降的宏觀環境中，貨幣政策有放鬆的空間和緊迫性，以避免實際利率進一步上升。隨着貿易緊張局勢拖延，中國或需要推出更多支持經濟的措施。

該行指，新出口訂單仍處於收縮狀態，新訂單進一步收縮；反映出廠價格的指數繼續下降，但購進價格指數再度萎縮，這應會減輕企業利潤面臨的壓力。

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