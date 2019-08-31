1周10大驚奇：黑暗何時盡頭？央行大佬勸阻「佢」連任

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止，絕無事後孔明。不過，目前可能是「黎明前的黑暗」，惟暫未見強烈買入信號，不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、特朗普「投降」吧！美企不會放棄中國】

正當中美貿易戰不斷升級，雙方籌碼全面「晒冷」，美國總統特朗普威脅動用《國際緊急經濟權力法》迫使美國企業撤離中國之際，簡單的經濟現象表明，企業無可能聽從特朗普！

美國第二大零售商、全球第七大零售商Costco在中國的首家門店，於周二(8月27日)在上海開幕，惟下午一時Costco APP彈出通知，下午暫停營業，原來首日開張一小時不到，就人流爆棚，直到中午連排隊「埋單」也要等兩小時，儘管Costco已經限人流、限車流，但因交通人潮依然阻塞，為安全起見，決定下午暫停營業。

這再次證明，內地消費者購買欲是旺盛無比、口袋深度亦驚人。如此的消費力，美國企業真的會放棄嗎？

除Costco外，本周連奢侈品店Tiffany、星巴克、福特汽車、海鮮連鎖Red Lobster等美國企業，都表明不會放棄中國市場。

【2、特朗普「投降」吧！波音表明不會放棄中國】

除了近14億民眾的消費力龐大，人口也令中國對飛機需求極高，惟全球目前為止只有兩家飛機生產商，要麼是法國的空中巴士，要麼是美國的波音。因此，波音行政總裁Dennis Muilenburg本周表示，未來中國有望成為全球最大的航空市場，而中國對波音的公司訂單需求，很可能成為結束長達一年多中美貿易戰的契機。

他稱，雖然很難預測中美可能達成貿易協議的時間，但認為經歷一年多的糾紛後，雙方最終會因共同利益而和解，「而中國對我們波音的飛機需求，可能成為雙方最終達成解決方案的一部分原因」。

波音預期，未來20年，中國將有7,700架新飛機需求，總值高達1.2萬億美元。他說：「過去一年多，中國沒有新增飛機訂單，雖然很難預測未來與中國能否達成交易，但這些被壓抑的訂單需求依舊存在，中國對飛機的需要是真實的。」

【3、特朗普「投降」吧！想製造2008年危機嗎？】

事實上，美國著名財經媒體彭博社本周也分析，一旦特朗普引用法例強硬地逼美國企業撤出中國，結果很可能會與2008年美國銀行業危機一樣，因美國企業目前在中國的投資已「大到不能撤」。

美國商會會長Thomas Donohue亦警告，貿易戰的不確定性，可能造成經濟衰退由威脅變成事實，呼籲中美盡快拿出誠意重新談判，重建企業信心。他又敦促特朗普撤回新的關稅。

事實上，美國商會對財富雜誌排名前500大的美國公司進行調查，結果顯示有138家公司的業績顯示，公司高層們非常關注關稅對經濟的影響，已導致許多公司增持現金，商業投資出現3年以來首次下降。

另外，本周由150個行業協會所組成的美國游說團體致函，希望特朗普能做美國家庭的「聖誕老人」，因最近公布的這份3,000億美元中國進口商品清單之中，92%服裝產品會從9月起開始徵稅，另有近70%家用紡織品，以及一半以上的鞋類，也會受關稅衝擊。

他們提到，美國消費者推動經濟增長，要確保消費者充滿信心，推遲關稅就是特朗普可以送給美國家庭的最好聖誕禮物。

【4、特朗普「投降」吧！美國最有錢的人開始縮支】

事實上，本周亦有報道指，有迹象顯示，美國最頂層的有錢人正減少開支，由房屋到珠寶、古董車到藝術品市場也轉趨疲弱，目前消費主力是中產及廣泛的普通消費者。由於經濟結構是由上而下「一環扣一環」，故恐是經濟即將衰退的預兆。

從2006年開展房地產經紀業務至今的Redfin透露，紐約曼哈頓區最高級的豪宅價格已連跌6季，今年為2008年金融海嘯後表現最差的一年，樓宇價格達150萬美元(約1,170萬港元)或以上的成交量在今年第2季跌5%，未出售的豪宅數量更是近3年總供應的總和。

在豪華車方面，在汽車拍賣會上，開價100萬美元(約780萬港元)或以上的汽車，少於一半能成功賣出；惟低於7.5萬美元(約58萬港元)的汽車就十分搶手。

藝術品方面，今年上半年的拍賣額是多年來首次下跌。其中，著名拍賣行蘇富比(Sotheby)銷售額按年跌10%；佳士得(Christie)更按年挫22%。

凡此種種，都反映着最富貴的一群開始勒緊褲頭，根據經驗，好快就輪到廣泛一族，經濟將開始感受到痛苦，因為最頂尖的10%人所賺到的，已接近一半普羅消費者。或許接下來會看到消費減少、繼而影響就業市場、裁員等...

【5、聯儲前「二哥」警告：全球滯脹危機】

對於特朗普胡亂搞事，於1994至1996年出任美國聯儲局副主席的Alan Blinder本周警告，特朗普與中國打貿易戰，很有可能引發供應恐慌，情況猶如1973至1974年石油輸出國組織(OPEC)實施原油禁運後，美國經濟陷入「滯脹」(即通脹高於經濟增長)一樣。

他說：「目前的情況是會引發滯脹恐慌，希望是小型的。」回看1970年代，因油組禁止原油出口，令全球陷入「石油危機」，當時油價勁飆4倍，結果造成經濟增長放緩及高通脹，某些現象是當時的央行官員前所未見，聯儲局一開始不知道怎樣應對。

Blinder指出，央行是不能完美應對通脹或滯脹，供應恐慌是會擾亂經濟效率。他又表示，不確定1970年代的石油危機能否完美地比喻目前的貿易戰，其中一個不同的地方是，當年美國沒有自製敵人！

因此，他認為，目前聯儲局很難衡量怎樣應對特朗普的行為，「現時趨勢似乎是壞的。如果沒有特朗普對國際貿易的擾亂，目前經濟應朝着非常順暢的方向航行，但特朗普有能力把它摧毀，同時顯示沒有判斷力或智慧。」他又憂慮特朗普命令美國企業撤出中國，「這真的會扼殺投資...」

【6、聯儲前「三哥」：勿減息幫特朗普 阻佢連任】

其實，何止聯儲局前「二哥」，聯儲局前第3號人物、於2009年至2018年出任紐約聯儲銀行前行長達德利本周也呼籲，聯儲局不要與特朗普一同在中美貿易戰問題糾纏，不要幫助他。

他勸告聯儲局官員們不要下調利率，因為要清晰地向特朗普表明，如果他再繼續利用關稅來使貿易戰升級，是要自己承受風險，而不是聯儲局「埋單」，包括2020年大選失利。

他重申，聯儲局要與特朗普「割席」，要拒絕與他一夥，因亂打貿易戰是要付代價的。當局應考慮不減息，以減少特朗普明年連任機會，因若他成功連任，可能會對美國與全球經濟、聯儲局的獨立性構成威脅。

【7、全球央行行長：特朗普是「唯一」威脅】

聯儲局前「二哥」及前「三哥」未夠激？隨着中美貿易戰再升級，全球經濟威脅加深，惟目前利率已偏低，反映各國央行救市彈藥不多，令上周有份出席一年一度的Jackson Hole全球央行年會的各國央行行長，也擔心特朗普正破壞經濟穩定，讓央行想救市都難。

其中，澳洲儲備銀行(即澳洲央行)行長洛威(Philip Lowe)上周六(24日)說：「我們正經歷一連串重大政治衝擊，這些衝擊將轉為經濟衝擊。」當中除了中美問題，還包括香港社會動盪、英國揚言10月31日「硬脫歐」、意大利政治危機恐動搖歐元、日韓貿易衝突、印度封鎖喀什米爾等。

不過，上述問題都不是最重要，央行行長一致表明，特朗普反覆不定的貿易政策，才是對全球經濟的最大威脅。

英倫銀行(即英國央行)行長卡尼指出，貿易戰的規模已「凍結」了全球製造業與企業投資。聯儲局前副主席費希爾亦稱，問題不在國際貨幣體系，而在美國總統身上。

【8、特朗普威脅有幾嚴重？影響你的呼吸】

講起特朗普，他的破壞絕對會影響你！被視為「地球之肺」的南美洲亞馬遜雨林大火，近期引起全球關注，從衛星畫面看到，今年以來起火案例高達7.2萬處左右，原因之一可能是貿易戰。表面上，兩者看來毫無關係，但實際上可能比想像中更密切！

鑑於中美貿易戰，中國為了對美國關稅進行報復，凍結每年購買3,000萬至4,000萬噸美國大豆，轉而向巴西採購。數據顯示，截至今年4月，一年內中國自巴西進口大豆7,100萬噸，約為2014年中國從全球進口的大豆數量。

隨着需求增加，導致大量農業投資湧入巴西，將原本用來畜牧的土地轉為耕地。耕地擴張原本不會觸及亞馬遜雨林，但問題是巴西土地有限，過去10年，可耕地的擴充以乎都是以「焚林」為代價。

事實上，巴西總統博爾索納羅也稱，大火的原因是由於旱季與焚林開墾等。因此，報道指出，中美貿易戰使中國停止向美國購買大豆，轉而倚賴巴西，恐怕是「犧牲」亞馬遜雨林的主因。

另外，中國身為全球最大的溫室氣體「製造國」，曾在6月底承諾盡最大力量限制排放，以及實行更嚴格的2021至2025年5年計劃。然而，中國生態環境部應對氣候變化司司長李高周五(30日)透露，中美貿易戰已讓中國更難面對氣候變化，恐無法達到碳排放目標，因為要保障就業和民生。

【9、備戰「海嘯級」冧市？美企大股東掟貨12年最狠】

為了備戰「特朗普之亂」，根據追蹤股市流動性的TrimTabs Investment Research數據顯示，今年8月企業大股東平均每天沽出6億美元股票，勢成為今年第5個企業大股東沽股達100億美元的月份。對上一次大股東沽貨如此頻密是2006至2007年，當時正值美股「牛市」末段，事後證明2007年10月牛市見頂，並開展了直至2009年3月的熊市。

事實上，由於企業大股東有掌握資訊的優勢，一般投資者經常將大股東的買賣行為視為信心指標。TrimTabs分析師Winston Chua表示，這代表市場缺乏信心，企業大股東開始沽貨就是迹象，反映他們認為目前股票估值過高，是減持套現的好時機。

報道指出，雖然目前美股市場較2007年大許多，100億美元的價值可能不如當年般巨大，但大股東加速沽貨，無疑反映對未來擔憂，尤其是貿易戰可能引發經濟衰退。

難怪本周連管理資產逾2.48萬億美元、貴為全球最大財富管理公司的瑞銀全球財富管理也看淡股市，自歐債危機以來，首次下調全球股票評級至「減持」。原因當然是貿易戰。

【10、港股底在何方？或許距離「黎明前的黑暗」不遠】

至於港股，目前應是「清倉」離場觀望，還是趁低入貨？本周有報道指，過去5年及今年以來回報跑贏98%同業的摩根大通亞洲增長基金聯合管理人Joanna Kwok表示，投資者要保持冷靜，可趁低買入有價值的股份。

她稱，由於貿易戰仍不明朗，令市場憂慮企業盈利前景，故亞洲區股市短期內難免波動。不過，這不代表要徹底離場，因根據往績，目前的估值預示未來12個月將提供「不錯的回報」，故目前是「買貨」而非「沽貨」。她又透露，目前旗下基金仍接近「滿倉」，淨現金約2%，建議長線投資者可考慮金融、科技，以及消費相關股，而旗下基金過去數個月趁跌市低撈了一些科技股及印度金融股。

她主理的基金主要追蹤MSCI亞洲指數(日本除外)，今年以來回報達11%，今年及過去5年也跑贏98%同業。

除了Joanna Kwok，瑞士寶盛(Julius Baer)駐新加坡董事總經理及研究主管Mark Matthews也表示，香港股市已跌至歷史買入良機！他指出，回看1973年至今，恒生指數市盈率跌穿10倍的時間僅10%左右，目前市盈率已低至10.46倍，為數年新低，反映已屆低吸良機。

他說：「或許你會爭拗恒指成分股自1973年以來，已出現大變，但其實，我想講的是目前反而更具吸引力。我不會說底部今天或明天、或下個月就到，但如果你看看歷史，目前的水平絕對是便宜，值得買入。」

值得留意的是，美銀美林預測非常準確的「牛熊指標」自今年1月3日後，本周首次再出現「買入」信號！該指標最新跌至1.3，根據往績，只要跌穿2，就是股市確信「買入信號」。

這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。上次在今年1月3日發出「買入信號」，結果美股升到4月底；2018年1月30日則發出「沽售信號」，結果環球股市在當時2月就上演大冧市。

該指標推出至今，出現過12次沽售信號，其後每次市場都出現回調，在信號觸發後的3個月裏，標指平均跌幅高達12%；近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後及2019年1月，股市確實步入升浪。

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