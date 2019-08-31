【地產專題】8大名家預測樓市　兩個月會冧12%？

香港在中美貿易戰及示威活動夾擊下，住宅樓價出現下行趨勢，差餉物業估價署的私人住宅售價指數連跌兩個月、8月份物業代理的二手樓價指數則跌約0.42%。本報綜合八大星級分析員、資深財經專家及投資者等，為香港樓市「把脈」。當中成功預測1997年亞洲金融風暴會出現的Portwood Capital董事總經理卓百德，接受訪問時預期，住宅樓價10月底至11月中會跌10至12%。

差估署最新數據顯示，7月份私人住宅售價指數報394.4點，按月再下跌約0.1%。儘管年初至今依然錄得約9.7%漲幅，但較去年同期的漲幅約11.9%，低約2.2個百分點。

7月份以實用面積1,075方呎及以下中小型單位跌勢較明顯，這類物業售價指數跌0.15%至397.4點。相反，面積1,075方呎以上單位，售價指數按月仍升約0.66%。

至於市場較關注的實用面積431方呎以下細單位，以新界區跌幅較大，這類單位7月份平均呎價約13,504元，按月下跌約2.73%。若以面積430方呎計算，平均售價約580萬元。

九龍區同類細單位，價格按月錄得約0.13%跌幅，呎價約14,885元，折合平均售價約640萬元。相反，港島區同類型單位呎價則有增長，較6月上升約2.86%至約17,593元，平均售價約756萬元。

近期市場湧現不少減價成交個案，反映主要二手物業價格的中原城市領先指數，最新報187.97點，按周低0.22%。當中，四區樓價指數全數下滑，當中九龍下跌0.4%，新界西則跌0.29%至167.7點，創16周新低。若連同大型屋苑、中小型及大型單位，該行八個樓價指數齊跌，為近32個星期首見。

卓百德表示，若以經濟而論，現時香港慘況較1997年亞洲金融風暴時輕微，但若然未來數月情況依然不平靜，有機會再度爆發減薪潮，當中服務行業的風險最大，包括零售、旅遊、酒店、運輸、航空等。

他又說，基本情況下，住宅樓價在10月底至11月中會再跌10至12%。最壞情況下，即香港政治問題升級，甚至示威活動出現傷亡個案，樓價及成交量會急速下跌。

由於中美爆發貿易戰，他指，外資投資亞洲市場已連跌多月，投資者已將資金由高風險的新興市場，轉移至較安全的已發展市場及政府債券。可以預期在貿易戰及香港不平靜情況下，外商投資中港市場會持續減少。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半年差估署售價指數升近10%，但預期有關升幅將於第三季被跌幅抵銷。上月指數跌幅溫和，主要是因為未反映近期社會事件的影響，料8月份跌勢會擴大。

不過，資深財經專家林一鳴表示，由於市場需求仍然較供應多，住宅樓市會趨向平穩。他解釋，現時入市只有兩類買家，一類為持單程證由內地來港的人士，「他們的需求遠遠未得到滿足」；另一類為有「父幹」的買家，均是有實力可以入市。

他又指出，在二手市場放售單位的買家，因為利息成本低，不急於出讓，而買家又持觀望態度，變成買賣兩閒，「唔急買亦唔急賣」，加上示威活動在各區進行，睇樓量大幅減少，成交自然會萎縮。他預計，未來數月成交量會每月跌一半，但樓價至年底前最多只是下跌數個百分點。

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