【減價實錄】恒福花園劈百萬沽　鑽嶺累減33萬

樓市不穩，業主心態轉弱，減價個案在全港多區湧現。

●世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，黃大仙鑽嶺新近錄得一個低層I室易手。該單位實用面積323方呎，1房1廳間隔，業主原叫價588萬元，其後輾轉減價33萬元，最終以555萬元易手，實用面積呎價17,183元。據了解，原業主於2015年購入上址，當時作價486萬元，持貨至今轉售，帳面獲利69萬元離場，單位4年升值約14%。

●祥益地產分行經理林英傑表示，屯門恒福花園4座高層B室，實用面積529方呎，三房兩廳，放盤至今累減100萬元，以580萬成交，實用呎價10,964元，略低於市價。原業主因心急換樓而願意減價，其於2014年以約300萬元購入物業，帳面獲利280萬元。

●中原地產分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山薈朗2座中層A01室，實用面積230方呎，開放式間隔，開價約460萬元，議價後減價50萬元，減幅10.8%，以410萬元易手，實用呎價17,826元。原業主於2016年以330萬元購入，帳面獲利約80萬元，升值約24%。

●世紀21奇豐物業區域經理胡佩碧表示，馬鞍山迎海‧星灣御25座中層B室，實用面積586方呎，兩房間隔，原開價1,020萬元，減價70萬元或約7%，以950萬元沽出，實用呎價16,212元。原業主於2014年10月以825萬元購入，帳面獲利125萬元，升值15%。

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