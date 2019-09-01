陳鳳珠：港股反彈乏力　內需股有政策扶持

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易關係惡化曾拖累港股於周初急挫，但大市跌至低位吸引資金流入，料港股於25,000點的支持力度較大，但仍欠缺反彈動力。美國的國債孳息倒掛情況嚴重，反映市場對美國經濟長線前景欠信心，並預計經濟有機會陷入衰退，預期美國持續對華貨品加徵關稅，最終損害當地企業及消費者利益，後果將會逐步於企業盈利及經濟層面顯現。

內地出乎意料之外對美國的制裁作出反擊，今次內地對美國貨品加徵關稅的範圍包括農產品、汽車、服裝、紡織品等。估計農產品及汽車的關稅或最受市場關注，而當中內地決定恢復對原產於美國的汽車及零部件的關稅，估計12月中實施第二輪關稅措施後，美國的汽車及零部件進口關稅稅率最終會達到50%。去年7月，內地宣布降低汽車整車及零部件進口關稅，降稅後，汽車整車平均稅率為13.8%，零部件平均稅率為6%，降稅主要有助擴大改革開放，促進內地的汽車產業轉型升級，提升質量。不過，內地汽車企業的自主研發技術不斷提升，而2018年美國出口汽車及汽車零部件至內地的額度達到百億美元，估計今次內地對汽車行業加徵關稅將影響美國的出口情況。而美國農業部長亦表示暫時沒有計劃明年向農民提供補助，因此宜留意美國的農業或會出現下滑。

另一方面，內地已著手推動內需發展，國務院表示要加快發展農村流通體系、釋放汽車消費潛力、支持綠色智能商品以舊換新、拓寬假日消費空間等，當中提及實施汽車限購的地區要結合實際情況，逐步放寬或取消限購的具體措施。除此之外，意見亦明確鼓勵具備條件的流通企業回收消費者淘汰的廢舊電子電器產品，折價置換超高清電視、節能雪櫃、洗衣機、冷氣機、智能手機等綠色、節能、智能電子電器產品，擴大綠色智能消費。由此可見，汽車及家電等行業或會陸續有措施推出以促進消費，而內地亦針對綠色及節能等環保商品，相信內地的經濟結構調整及產業升級將會繼續支持經濟增長。

(作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，並沒有持有上述股票）

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