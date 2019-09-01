曜熊理財：香港基金何時見底？

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，最近幾個月許多基金表現不理想，特別從今年第1季度以後，香港股市更一直委靡不振，很多偏股型基金的跌幅都超過了10%，有個別偏股型基金的跌幅甚至更高。

除了經濟問題外，香港更有內部問題，由修例所引發的問題，這時候，投資者會有更多問題，例如，買的基金「坐艇」了，怎麼辦呢？香港基金何時見底？

首先要說的是，在投資基金的過程中，特別是香港基金波動更大，出現浮虧是很正常的事，只要不是在市場最熱的時候盲目追高買入的，就不用太驚慌。

根據過往30年，通過基金定投這種定額定時方式去投資的，只要定投是香港基金，最後都會獲得相對不錯的收益。有些投資者會用定時不定額的方式，利用低位元多投，高位少投，最終定投的收益就會更高了，故此不用理會香港基金是不是見底。

要準確預測香港基金何時見底是十分難的事情，從人性的角度出發，投資者難以接受虧損，但是從理性的角度出發，如果基金「坐艇」了，首先不要驚慌，然後分析自己的成本及虧損程度。假如是因為短期波動所影響，那麼就堅持定投下去。舉例中美雙方正在角力當中，過程中必定有又好又壞的消息傳出市場。

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