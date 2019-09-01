葉尚志：吉汽最壞情況已過去 12元以下可吼

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股未能擺脫總體弱勢，反彈過後又再出現回壓，美國債息率持續倒掛，加深了市場對於美國經濟將出現衰退的憂慮，而中美貿易摩擦升溫，也令到市場謹慎觀望態度更轉濃。

目前，恒指的首個反彈阻力在26,000點建立，要升穿這阻力位後才可發出回穩信號。值得注意是，A股近期表現相對強勢，兩融餘額從5個月來的最低、持續回升兩周，至9,200億元人民幣以上，累積增加300億元人民幣，持續一段時間的市場低迷狀態，有轉活過來的迹象趨勢。

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