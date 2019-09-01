葉尚志：吉汽最壞情況已過去 12元以下可吼
2019年09月01日 08:50
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(Getty Images圖片)
第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股未能擺脫總體弱勢，反彈過後又再出現回壓，美國債息率持續倒掛，加深了市場對於美國經濟將出現衰退的憂慮，而中美貿易摩擦升溫，也令到市場謹慎觀望態度更轉濃。
目前，恒指的首個反彈阻力在26,000點建立，要升穿這阻力位後才可發出回穩信號。值得注意是，A股近期表現相對強勢，兩融餘額從5個月來的最低、持續回升兩周，至9,200億元人民幣以上，累積增加300億元人民幣，持續一段時間的市場低迷狀態，有轉活過來的迹象趨勢。
吉利汽車(00175)公布了2019年上半年的中期業績，期內盈利大幅倒退，但是從市場反應來看，似乎最壞的情況已經出現，建議可以關注趁低收集的機會。吉利汽車截至今年6月30日止，純利大幅倒退40%，至40.1億元人民幣，公司亦把全年銷量目標調降10%至136萬部。消息出來後，公司股價不跌反升，並且出現成交增加，顯示資金有趁低吸納的行動。另一方面，在8月份跌市下，其仍能展現良好抗跌力，把8月份的股價跌幅修復過來，建議可於12港元以下趁低收集吸納，止蝕位可以放在10.4港元，目標看14港元。
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