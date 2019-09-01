鄭勤龍：中信股份呈否極泰來之象

《象》曰：「天與水違行，訟。君子以作事謀始。」加上「否」卦有否極泰來之象，兩者皆有利中信股份見底回升，因此《序卦》曰：「物不可以終否，故受之以《同人》。與人同者，物必歸焉，故受之以《大有》。大有即為大亨通之兆。

中信股份主要從事金融業、資源能源業、製造業、工程承包業及房地產業等，業務多元化且在各化面皆有不俗的表現。

日前中信公布中期業績，截至今年6月底止，收入2,771.76億元，按年升7.3%，純利335.18億元，按年升9.3%。金融業錄得255億元的淨利潤，按年增加5%；資源能源業務利潤升64%至21億元；製造業利潤升46%至35億元；工程承包業務上半年錄得淨利潤約7億元，與上年同期基本持平；而房地產業務利潤雖然亦有約35億元，按年跌25%。

中信股份股價由2018年11月13.02元的高位回落至上周五收市的9.29元，回落約三成。加上本年度中期息有0.18元，較上年同期派0.15元增加約20%，全年股息率增至約4.7%。因此在目前的市況中，相信公司股價已調整至相當合理的水平，除此之外，其多元化業務及不俗的股息率皆能有效地平衡投資風險，因此綜合玄學以及基本分析，中信股份應不失為在逆市中可考慮吸納的優質股。

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