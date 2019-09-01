2019中國企業500強首十位　油企及內銀佔6席

中國企業聯合會、中國企業家協會公布2019中國企業500強榜單，首十名企業包括：中國石化、中國石油、國家電網、中國建築、中國工商銀行、中國平安、中國建設銀行、中國農業銀行、上汽集團及中國銀行。

2019中國企業500強營業收入總額79.10萬億元人民幣(下同)，按年增11.14%，增速與上年基本持平，繼續保持兩位數增長。入圍門檻為323.25億元，較上年提高16.36億元，但升幅繼續回落。

工信部副部長王江平稱，中國企業500強入圍門檻於過去18年來以倍數增長，營業收入不斷創新高，市場規模快速增長，於國際上的地位亦進一步提升。不過，製造業企業的平均利潤僅為2.59%，低於500強的4.37%，更遠低於世界500強企業的6.57%，反映生產要素對製造業的支撐仍不足。內地大企業尤其是大企業中的製造企業的盈利水平、全球競爭力仍有待增強，產業結構存在優化，並需由做大轉向做強的轉型升級。

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