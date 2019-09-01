御峰理財：港元恐被狙擊？港府打大鱷技術攻略

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，近月有對沖基金經理危言聳聽，警告香港聯繫匯率制度正面臨崩潰，早前已撰文駁斥。話說回來，以1998年香港政府入市計起，金融風暴轉眼已經21年。未知是否日子久遠，部分歷史竟遭到篡改，最廣傳的謠言莫過於「中央政府曾動用儲備協助港府打大鱷」一說。因此，今天簡單回顧那些年的攻防戰，以正視聽之餘，亦分享含金量高的技術細節。

1997年8月7日，恒生指數創下當刻的歷史收市新高16,673.27點。可是，數月後國際炒家透過銀行同業市場借取資金來沽空港元，政府以挾息的方法迫走大鱷。最厲害的一次是1997年10月23日隔夜拆息飆升至接近300厘。不過，用挾息捍衛港元有副作用，那就是股市大跌。10月22至28日，恒生指數跌3,343點，而10月23日股市更單日下跌10.4%！

國際炒家看穿港府黔驢技窮，只有挾息一招，將戰線伸廷至股市。1998年股市的交投量萎縮減至正常水平的三分之一，加上一些經濟負面的消息令市場氣氛悲觀，給予大鱷另一次進攻的缺口。在1998年8月國際炒家改變策術，改由債市籌集港元，並一起沽空港元及恒生指數。據金管局估計，對沖基金合共借了300億港元，每日利息支出約400萬元，並持有8萬張股市指數期貨沽空合約。若他們能在100日內令恒股市下跌1,000點，便可賺取36億元。

最終，在8月中旬，政府動用1,181億元干預外匯及股市市場，金額佔外匯基金約13%，擊逃大鱷。1998年的《香港年報》提到，裙帶關係式的資本主義、私營企業負債過多、銀行監管不足、風險管理有欠妥善、嚴重錯誤的企業和銀行政策都是危機的導因。然而，香港金融系統風險不高，影響香港經濟最大的問題作是中美貿易戰，希望兩國元首盡快達成協議，消除市場隱憂。

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