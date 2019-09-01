鄺紫珊：印度中長期投資可期

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，印度指數(SEN)於最近1星期曾大升逾2.1%，一方面是受到中美貿易談判影響，另外是受到當地政策利好的刺激與帶動。隨着更多政府刺激經濟政策逐步出台，加上當前市場資金環境仍相對寬鬆，預期印度中長期投資環境仍是值得期待。

最近印度政府在「小型預算案」中公布多項刺激經濟措施，包括撤銷外資資本利得稅捐附加費(Tax Surcharge on capital gains)，有關資本利得稅捐附加費原本是為印度富人而設，卻牽連至外資，隨即引發一場外資出走潮，7月份淨撤出的資金多達55億美元，故政府最近在刺激經濟措施中撤銷有關稅項，無疑對外資而言可重新注視印度這個市場。

另外，政策也向國營銀行注資、解除公共機構不可購買新車的禁令等，這一系列利好政策可帶動市場的投資情緒及氣氛，讓印度股市掃除近期受到國際經貿不確定性及稅制改革議題拖累的不明朗悶局。

從政策面去看，印度政府較早前表示將透過放寬外國直接投資、扶助中小型企業及向農民提供補貼等方式，都可加強民間企業投資及國民的消費，以進一步強化經濟表現，加上近期所推出的各項措施，對海外資金而言等同恢復至先前的狀態，這均可望吸引外資再回流印度市場。

由於印度政府也有向國營銀行、金融公司及住房融資公司注資，即直接加強金融機構對市場的放款能力和流動性，至於解除公共機構不得購買新車的禁令、及發放中小企業退稅金等等，都是對印度股市直接利好的支持。從評價面來看，現階段印度大型企業股份的評價面已接近長期平均值，加上印度中央銀行是採取相對寬鬆的貨幣政策，再配合逐漸好轉的基本因素及以上各項利好的政策，故投資者不能對當地股市後續表現看淡。

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