潘梓生：鉑金尾隨貴金屬發力

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，在各國央行及美國聯儲局積極放鴿的大環境下，貴金屬價格在近3個月大爆發，黃金及白銀價格在過去3個月分別累升超過20%及25%。市場現時仍然預期聯儲局減息路向極為急進，分別會於9月、10月及12月均會各減息一次，現時至年底市場預期有近8成機率總共減息2次，有近3成機率會減息3次。由此可見，近期貴金屬瘋漲實屬合理，除非聯儲局未有如市場預期般持續減息，否則貴金屬價格將繼續強勢。

不過，近期黃金及白銀均升至過去幾年的關鍵阻力位，金價已升至2011至2013年當時見頂後頸線的重要阻力位約1,550美元，而白銀價格也升至18.5美元的關鍵阻力，過去多年白銀均無法突破此位置。因此，短期而言金銀價格將更傾向於目前水平整固。相反，大為落後的鉑金價格近日大幅跑贏，上星期三更曾單日升近5%，是過去10年最大單日升幅。

鉑金近日轉為強勢，相信將有望繼續追落後，因其過去3個月的升幅僅為16%。加上鉑金明顯對其替代品鈀金仍存在巨大折讓，基本面上仍能為鉑金帶來一定支持。由於現時鉑金明顯超買，若鉑金能回調到約900美元將是一個不錯的買入位置。

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