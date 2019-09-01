【星期一‧炒啲乜】9月港股開局繼續頹？

中美貿易戰持續困擾市場，港股在8月累瀉逾二千點，環球主要股市中「最傷」。雖然美國總統特朗普指，兩國貿易談判代表仍會於9月內在華盛頓舉行面對面談判，但美國同時亦將如期在9月1日向中國貨品加徵關稅。貿戰緊張局勢難望在短期緩和，大市9月開局勢危？

中國經濟未見起色，國家統計局最新公布的8月份製造業採購經理指數(PMI)繼續放緩，按月下降0.2個百分點至49.5，已是連續4個月處於盛衰分界線之下。本周市場焦點之一的財新製造業採購經理指數(PMI)，亦將緊接於周一(9月2日)公布，數字若進一步陷入萎縮，將凸顯內地經濟面臨更大的衝擊。在股市風高浪急之際，投資者如何抗逆？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。

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