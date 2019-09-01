樓價UPDATES：市況不穩　議價、減租盤成交頻現

市況不穩，市場議價成交個案增，而不少準買家為審慎起見更轉買為租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●銅鑼灣龍濤苑1座低層F室，實用面積290方呎，以一房間隔，座向西面望街景，獲區外上車客以市價536萬港元承接，實用呎價18,483元。原業主於2014年3月以368萬元購入，持貨逾5年帳面獲利168萬元。

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九龍區

●長沙灣昇悅居5座中低層G室，向西望內園池景，以兩房間隔，實用面積約524方呎。單位放盤約兩個月，叫價約955萬元，議價後，以約909.5萬元成交，實用呎價約17,357元。據了解，買家為家庭客，心儀單位附設露台，俯瞰內園景，故睇樓1次便決定入市。

●泓景臺3座中低層B室，三房套間隔，望內園景，實用面積約652方呎，建築面積約946方呎。香港置業西九龍深水埗分行首席分區董事方文偉指，業主以約2.6萬元放租僅1星期，吸引區內客洽詢，並在「零議價」下租出，實用呎租約39.9元。資料顯示，業主於2008年10月以約465萬元購入上述單位，租金回報約6.7厘。

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新界區

●東涌昇薈7座極高層A室，實用面積約1,070方呎，為三房一套連工人套房間隔，外望海景，單位原開價3.3萬元放租，經議價後，減價1,000元或約3%，以3.2萬元獲承租，折合實用面積呎租約30元。據悉，業主在2014年7月以約972.6萬元買入上述單位，租金回報率約3.9厘。

●東涌昇薈1座高層C室，實用面積702方呎，以兩房連儲物房間隔，向東南，享山景，獲兩名機組人員以2.2萬元合租，實用呎租約31元。屋苑現時兩房租盤尚餘4個，月租叫價介乎2萬至2.45萬元。

●屯門叠茵庭4座高層D室，實用面積389方呎，兩房間隔，月租叫價1.25萬元，經議價後，業主答應減租200元，以1.23萬元租出，平均實用呎租約32元。中原地產兆康分行分行經理葉桂源表示，租客為四人家庭，因近小孩的學校，以預繳半年租金方式承租，每半年交租一次，故獲業主減租。業主於2014年3月以300萬元買入單位，租金回報約5厘。

●屯門海典軒1座低層B室，實用面積483方呎，兩房一廳，租客為一名外區客，鍾情屋苑鄰近家人居所，方便照顧小朋友，且單位內附企理裝修及部分傢俱，遂以1.4萬元「即睇即租」，實用呎租為29元。

●屯門怡樂花園2座低層B室兩房戶，實用面積約412方呎，向東南望山景。原業主叫價480萬元放盤約2個月，屬少有叫價低於500萬元的大兩房盤源，獲區內首置買家以475萬元承接，實用呎價約11,529元。原業主於1997年6月以約283萬元購入，期內帳面獲利約272萬元。

●天水圍嘉湖山莊景湖居7期11座低層G室，實用面積547呎，三房兩廳，租客鍾情單位附設企理裝修，加上業主增加議幅，累減2,500元，終獲區內客以1.1萬元即睇即租，以實用面積計算呎租20.1元，原業主租金回報率2.5厘。

●火炭御龍山最2座高層D室，建築面積717方呎，實用面積559方呎，兩房間隔，以2.15萬元租出，實用平均呎租38.5元。中原地產御龍山分區經理周家傑表示，原業主於2012年以573萬元購入單位，租金回報4.5厘。

●馬鞍山錦龍苑B座中層10室，實用面積554方呎，三房間隔，單位原開價568萬元，放盤1年，於未補價第二市場以450萬元沽出，實用呎價8,123元，屬市價成交。原業主早於1993年5月以69.7萬元入市，期內升值約5.5倍。

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