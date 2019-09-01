8月未算慘！歷史若重演　9月股市將引發經濟衰退

外國媒體報道，如果歷史會重演的話，投資者將在9月股市蒙受更大損失。

CFRA首席市場策略師Samuel Stovall表示，股市可能在9月遭到拋售，標指關鍵水平位於2,800點，如果跌破這一關口，最終可能會出現急劇而迅速的經濟衰退。

標指在8月份下跌約2%，為今年5月份以來的最大跌幅，從歷史上看9月份的損失要比8月份更慘重。

Stovall表示，如果你認為8月不好，歷史表明9月可能更差，因為9月不僅是平均跌幅最大的月份，而且是唯一一個下跌比上漲更頻繁的月份。統計顯示，自二戰以來，標指在所有月份的平均漲幅為0.69%，而9月份為平均下跌0.54%。在過去這些年中，9月份股市下跌的概率高達55%，為一年中表現最差的一個月。

9月第一周美國公布的一些重要數據可為後市走勢提供啟示，當中包括周五的8月非農就業報告、周二的ISM製造業調查，及周四ADP民間就業報告。

另外，美國聯儲局將於9月17日和18日舉行政策會議，市場預計該局將減息0.25厘，而有些債券策略師則預計，如果經濟走軟或市場表現出高度的不穩定性，那麼聯儲局可能會減息0.5厘。

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