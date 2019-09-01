孖妹S檔案：港股危與機全方位拆局

孖妹自認夠多正能量，不時同大家講關關難過關關過。不過，最近見好多公司因經營困難而裁員或倒閉，頓時愁眉心鎖，好擔心失業率上升，手停口停嘅家庭經濟支柱點算。而股市向來係經濟嘅晴雨表，我哋搵嚟分析員預測後市及解構經濟，盡早畀大家一個心理準備。

●等跌落22000點至撈貨

羅：交銀香港首席經濟及策略師羅家聰

羅：港股無乜危，亦無乜機，似雞肋。若你係價值投資者，我建議等多陣，因急入市可能要捱價，料恒指今年內有機會跌到22,000點，屆時才撈貨。分析港股市盈率，你會發現其長線呈現跌勢，且受經濟或股市結構影響，反映市盈率無一個常數平均數，目前水平唔算平，未夠抵買。

Kitty：咩都唔做會老人癡呆。

羅：點會？同打工心態一樣，返咗成個禮拜工，周末要喺屋企Hea吓。但若你係短線炒家，或者可博一博依家入市，上望27,000點。至於買衍生產品嘅投資者，要衡量風險，因港股波幅大，期權價會貴咗。

彩兒：到時買咩股份好？

羅：美國科技股！因科技就係下個爆發點，投資者宜捉緊人工智能及機械化等大趨勢，發掘潛力股。而唔一定係發明者先有價值，科技應用都可以做得好好。另預計美股同港股短線同步，所以都可以睇實港股見22,000點時追入美股。若同我一樣睇好美國科技股，就可以買多啲，唔使分散，以免分薄回報。

Kitty：恒指22,000點就係底？

羅：我會話22,000點係第一隻熊腳，當失業率呢個滯後指標都急升，即確認衰退。若其後再觸發樓價大跌，就會出現第二隻熊腳，恒指或插至16,000點。呢次熊市唔似過往股災，一兩年就完，亦唔似00年股災，一下子跌幾千點。去年一月恒指升至33,484點歷史高位後反覆下跌，至今跌到依家，都未跌到三分之一，算耐。

●港金融中心地位危

藺：智易東方證券行政總裁藺常念

藺：港股超危，料恒指會跌至22,000點水平！我從未試過咁悲觀！好慘！香港社會矛盾睇唔到答案，最大風險係香港失去國際金融中心地位，而我覺得係會發生，香港會被慢慢掏空，到時我哋都無工做。我都諗緊不如返加拿大住好喇。

Kitty：你要離開香港？我哋會好唔捨得你。

藺：我都唔想。依家我正不斷沽藍籌股，應該會沽到恒指下試22,000點先收手。其中收息股都唔好要，你見以前一向收租穩定嘅商場，依家受旅遊業寒冬影響，生意急劇下跌，其股價點會好？

彩兒：我有幾位朋友揸住滙豐控股（00005）嗌晒救命。係咪一股不留最精明？

藺：港股下行壓力大，唯獨內地消費股，例如啤酒、黃金股及蒙牛乳業（02319）仍然有啲希望。不過，中國經濟放緩，不宜買入A股指數。

●後市未明朗 宜「忍」與「等」

郭：帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治

郭：港股勢危。旅遊業受創，香港經濟步入寒冬，港股難獨善其身，應會一浪低於一浪。目前恒指自七月29,070點回落，已進入中期跌浪，料到九月中或十月初先會抖抖氣，但後市仍未明朗。依家最好係忍同等，若真係想細注入市都仲得，大注就唔好喇，宜揸一半Cash。

彩兒：買債買金又得唔得？

郭：經濟下行壓力大，不明朗因素湧現，企業多新債冚舊債，都可能會出現違約。至於黃金，我預計佢會先整固再炒上，並且挑戰每安士1,920美元。因為自0八年起，美歐日等央行紛紛印鈔提振經濟，而佢哋陸續增持黃金以抵禦貨幣貶值，料黃金需求會持續向上，刺激金價炒上。

郭：我建議買入實金或招金礦業（01818），料後者技術上相對硬淨，會持續跑贏大市。

●憧憬中美貿戰好消息

梁：海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業

梁：港股危中有機。呢兩個月，港股係慘，但香港整體經濟未算大鑊。

Kitty：未到大鑊，我怕好多人已心臟病發。

梁：目前市場已熟習美國總統特朗普對中美貿易戰態度反覆，甚或開始麻木。而佢嘅招數都不無多樣，多次迫美企撤出中國，但言過其實；又或當美國經濟差時，放軟態度等。我覺得貿戰壞消息已出盡，依家只係等好消息。無可能出現美國贏而中國輸，另佢唔會想攬炒，所以料雙方有偈傾，唔覺會因此觸發港股大跌。

至於香港社會運動，幾時完結係關鍵。若短期內可解決，對香港實體經濟無大影響，因情況就似○八年金融海嘯或○三年沙士，香港經濟短時間沉寂，但會快復原。若長期解決唔到，對經濟有大影響。而目前市況係未反映社會運動出現大鑊嘢。

彩兒：聽你口脗，港股有轉機。

梁：無錯。港股估值平，且業績表現都合乎預期，投資者可增持內需股，以及醫藥、教育及內房股等。中國今年下半年經濟料會勝上半年，因過去經濟刺激政策開始有作用。但穩陣起見，同時買入黃金及日圓避險，對沖風險都好。最壞情況，港股會跌至22,000點；目前25,000點水平已幾抵撈。

●國壽騰訊盈利無礙

王：駿達證券創辦人兼集團行政總裁王海翔

王：大家唔使太悲觀，有危就有機。我料恒指喺逾25,000點見底，未來會升至三萬點，建議依家用三成資本趁低吸納藍籌股或交易所買賣基金，如盈富基金（02800）、騰訊控股（00700）、中國人壽（02628）、友邦保險（01299）及香港交易所（00388）。

Kitty：若社會衝突持續，香港經濟受損，到時港股咪一鑊熟？

王：又未必。部分股票如國壽及騰訊，其主要業務唔喺香港，故料社會運動唔會影響其盈利，就算投資氣氛差咗，甚或香港失去國際金融中心地位，股價仍有上升動力。再者，單從投資角度，若未來有嚴重事件發生，投資者可考慮機械式加碼入藍籌股。

王：另外七成資本可買英鎊、澳元及黃金等。面對英國無協議脫歐風險，英鎊續弱，曾跌穿兩年低位，但有危自有機，英鎊或觸底反彈呢。我有朋友隔山買牛，買入海外物業博升值。查實未嘗不可，但要對當地樓市有敏銳觸覺，適時買賣先得。

●361度抵買防守力強

余：余礎安會計師事務所主席余礎安

余：我睇淡後市，但港股危中有機，可嚴選個股入市。我首選361度（01361）及統一企業中國（00220）。361度無涉及政治風險，且估值低，市盈率逾九倍，遠低於市盈率逾36倍、同為體育用品股嘅安踏體育（02020）；且股息吸引，其中期股息每股8.2仙及特別息每股1.1仙，防守力強。再者，其中期業績勝預期，係當頭起嘅細隻股。投資者可喺其股價逾1.54元追入，若其後確認企穩1.5元，更可加注。

統一企業中國中期業績勝同行康師傅控股（00322）及中國旺旺（00151）。因原材料價格下降、中國政府減稅降費之優惠政策以及公司持續優化其產品結構，令其毛利率上升。

彩兒：原來龍頭唔一定最有升值潛力。

余：除咗個股，我仲睇好投資評級嘅企業永續債券，其息率走勢緊貼美國十年期債息，且價格穩定，違約風險低。至於黃金，目前價格貴咗啲，且無息收，唔使急住買。

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