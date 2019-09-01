【專家分析】中美不止是貿易戰　其他國家要自保就應該...

日本經濟學家、首相安倍晉三的特別顧問濱田宏一表示，中國與美國摩擦不止是貿易戰。他認為，中美關係或會陷入「修昔底德陷阱」引發更大規模的衝突，除非有外在因素影響。他認為，其他國家不能對中美摩擦袖手旁觀；並鼓勵歐盟與《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的國家制定自由貿易協議。

濱田提到的「修昔底德陷阱」，是指新崛起的大國必然會挑戰現存大國－－即如古希臘時期雅典作為新興勢力的崛起，和渴望維持霸主地位的斯巴達發生衝突，最終無可避免地引發了戰爭。

他指出，長遠而言，企業轉向對外國直接投資可以減輕貿易戰的影響，即中國企業可利用外國直接投資進入美國國內市場，抵消關稅及貿易限制措施帶來的損害。

惟濱田認為，全球多國不能只是袖手旁觀，希望美國和中國自己能夠解決分歧，因為這兩個國家影響力太大，而貿易戰的動機也不理性。他呼籲，歐盟和CPTPP的國家應該建立一個歐洲與太平洋夥伴關係的自由貿易區，避免受中美貿易戰波及。

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