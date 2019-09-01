向世界錢進：移居加拿大　非富人專利？

香港長期蟬聯全球平均年房租第一，平均樓價高達約九百萬港元，並連續九年成為全球樓價最難負擔的地方，令不少港人萌生出走念頭。移民熱點加拿大以醫療制度及完善福利而聞名，並高踞最宜居的移民國家首五位，可謂港人眼中的「福地」。到底要入籍加國又是否難事？

環凱移民顧問副經理譚守正指，受最近香港社會衝突影響，有關移民查詢急升3倍，加拿大是其中一個熱門地。他指，現時移民該國主要透過以下方式，包括投資移民及技術移民。

●投資移民：不同省份要求各異

投資移民加拿大的條件高低，視乎閣下坐擁的資產。家住豪宅的你，若賣出所住物業，套現資金或已夠投資移民當地。

而加國不同省份對移民的條件要求不一，以第一大省的魁北克省為例，就要求投資移民申請者或與其配偶擁有總值200萬加元（約1,178萬港元）或以上的淨資產（包括房產、股票債券等），並在過去五年內擁至少兩年以上經營或高層管理經驗，更需投資120萬加元（約707萬港元）於政府指定的移民基金，而政府則在五年投資期後歸還。申請者亦可選擇以貸款形式，並一次過支付35萬加元作為貸款五年的利息，惟需注意此筆款項將不獲退還。

而較多華人聚居的溫哥華及多倫多，則分別位於卑詩省及安大略省，兩者近年已取消投資移民，但卑詩省今年新推「企業移民-區域先導計劃」，在人口稀少的地區引入更多移民。

●技術移民：睇技能計分揀人才

加拿大技術移民現時具備三項計劃，分別為聯邦技術計劃、聯邦技工計劃及加拿大經驗移民。三種計劃所要求人才截然不同，當局會按照申請者的分數進行挑選，分數愈高，就愈大機會獲當局邀請申請，從而獲移民資格。

當中的評分標準制度除會評估技能、教育程度、語言能力、工作經驗外，亦會考慮其他因素如適應能力等。

以上兩種移民方式，均要求申請者通過加拿大的健康體檢及無犯罪紀錄的審查。當申請人在五年內住滿兩年便可獲得永居權，在五年內住滿三年便可申請入籍。譚守正認為，對於有意移民加拿大的年輕人或許難度較大，故建議可以從英語入手，達到最高水平及累積工作經驗，以增加可獲得的分數。而部分有意移民並有家屬在加拿大的，則可另外考慮採用家人團聚的方式。

●港男舉家赴溫哥華定居

早在八十年代，年僅12歲、在香港出生的Peter，已跟隨父母透過投資移民方式前往加拿大，並定居多倫多。當時，其家人曾掙扎應選澳洲還是加拿大，但因有朋友照應，故最終選擇定居加拿大。其後，他一直升學直至大學畢業後，因覺得當地生活較苦悶，且工作機會不算多，就毅然決定回流香港從事銀行業。

直到今年初，他覺得香港生活質素較差，且住屋成本高，並有感政治氣候欠佳，便再度舉家移居加拿大。

由於溫哥華氣候宜人，對比多倫多夏天可高達40度，冬天則低至負20度的溫差，更適合一家大小居住，故決定選擇溫哥華為移民地。至於子女升學問題，他指兒女在港一向就讀國際學校，以讓他們適應與外國人相處及交流。

談及孩子的課程接軌，他稱香港學校的課程難度較高，並早已超越當地同級水平，故不擔心子女追不上當地教學。此外，加拿大除提供免費教育至高中外，大學數目亦眾多，基本上只要想讀大學就會有學位，更毋須承擔如香港般沉重的升學壓力，但隨着愈來愈多國際學生入讀當地大學，不少如英屬哥倫比亞大學等名校都提高了收生要求。

在醫療方面，他指每個省份都有不同政策，以安大略省為例，居民不需繳交任何額外費用就可享受免費的醫療福利。而他現在居住的溫哥華，則要求每個家庭每月繳交過百加元（約600港元）醫療保險費，其後毋須繳付門診或手術費，只需繳藥費即可，故有意移民者需留意不同省份的醫療福利。此外，加拿大退休保障制度完善，設有包括養老保障金、加拿大退休計劃及註冊退休金計劃三種計劃，並按照公民在該國居住年期及過往繳交的稅項而獲不同金額。

就業方面，他以過來人身份提醒，以溫哥華為例，較難在當地賺取與香港同等收入，皆因在港工作經驗未必切合當地，認受性亦會打折扣。而當地稅率遠比港高，他建議有意移民者需有心理準備，不要寄望能在當地「賺大錢」。

●多倫多公寓三百萬有交易

加拿大地大物博，樓價自然較香港低，但華人主要聚居地溫哥華，樓價亦不算便宜。

據全球物業投資平台居外的資料，一個位於溫哥華Cambie區面積約700方呎、兩房一廳的分層公寓，售價60.8萬加元（逾358萬港元），呎價約5,100港元。若資金充足的話，可選擇位於溫哥華Shannon Wall Center Kerrisdale的三房全新大屋，面積逾二千方呎，售價約309.9萬加元（約1,826萬港元），呎價約9,100港元。此外，位於多倫多中城區的新建分層單位，面積近550方呎的一房一廳公寓，售55萬加元（約324萬港元），呎價近5,900港元。

事實上，該國樓價近年維持升勢，據Global Property Guide資料，去年加國11個主要城市平均樓價按年升2.5%，雖較一七年8.92%升幅放緩，但維多利亞州樓價仍錄近6%升幅，其次是升5.87%的渥太華，多倫多及溫哥華則分別升3.72%及1.41%。當中以公寓價格升幅較高，去年整體升4.85%。

該國經濟維持緩慢增長，去年增長2.1%，較一七年的3%增長減慢。加拿大央行料今年GDP將放緩至1.7%，明年則輕微反彈至2.1%。

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