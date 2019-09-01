研究︰呢兩個國家將接替中國成全球經濟增長引擎

外媒報道，英國獨立全球經濟研究機構牛津經濟(Oxford Economics)預測，未來10年印度及菲律賓為接替中國，作為全球經濟增長的主要引擎。

據該研究報告的作者Louis Kuijs表示，印度和菲律賓在新興市場領先的原因之一，是由於兩國仍然相對貧窮，意味着有很大的增長潛力。目前，印度的人均國內生產總值(GDP per capita)接近中國的四分之一，而菲律賓的人均GDP接近中國的三分之一。

與此同時，印度和菲律賓尚未面臨「中等收入陷阱」的威脅－－即新興市場經濟達到中等收入水平，失去了廉價勞動力帶來的優勢，導致經濟增長放緩。Kuijs認為，中國正好遇上了這個挑戰。

牛津經濟對於印度和菲律賓的研究，與去年底發布的麥肯錫全球研究所(MGI)報告結果一致，該報告將印度、菲律賓列為少數幾個準備好實現持續增長的新興市場經濟體。只要腐敗、通貨膨脹和改革不阻礙國家經濟發展，預期兩國在未來十年經濟將會快增長。

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