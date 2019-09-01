新盤UPDATES：9月發展商推盤態度轉趨積極

踏入9月，發展商推盤態度轉趨積極。再有大型新盤突擊公布開價搶客，亦有豪宅項目發布樓書啟動銷售攻勢。

●GRAND MARINI首推101伙 平均呎價逾1.5萬

發展商繼續加速推盤。會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI，突擊公布第1號價單共101伙，實用面積374至785方呎，折實平均呎價15,075元，折實售價介乎624萬至1,370.7萬元，呎價由13,434至18,059元。樓盤即日已錄逾300張入票登記，超額認購約2倍，市場料最快周內開盤。

事實上，項目首期MARINI於8月22日公布首張價單推出130伙，折實平均呎價14,997元，售價由519.9萬至1,206.1萬元。該期上周五(30日)起正式開售500伙，至今累積售出444伙，套現逾34.1億元。

●GRAND MARINI交樓標準3房單位曝光

新盤推售氣氛轉趨熱鬧。會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI，今日（9月1日）起正式開放1個交樓標準示範單位予公眾參觀。單位參照第2A座38樓A室搭建，實用面積730方呎，間隔3房連套房設計，大廳連接面積24方呎露台。

●何文田傲玟樓書今將上網 最細面積848方呎起

大批新盤部署9月登場。高銀集團旗下何文田常盛街17號豪宅項目，正式命名為「傲玟」，售樓說明書已剛上網。

該樓共設6座住宅，提供401伙，大部分為全套房設計，所有標準單位均設私人電梯大堂，部分電梯大堂設有天際景觀窗。整體標準單位實用面積由848至1,447方呎，備有兩房兩套、三房兩套，以及三房全套間隔。

同時，設有26個特色單位包括連平台、花園複式、天台及或泳池的複式及三複式單位。最大面積為第1座27、28及29樓三層頂層A單位，實用面積6,660方呎，市場料為九龍區近年最大分層住宅，並設罕有室內泳池，另有面積分別112與1,615方呎平台及天台。

配套方面，樓盤設有284個車位，以及4層私人住客會所，提供多元化的室內和室外休閒設施。預計關鍵日期為2020年11月30日。

●大埔朗濤獲1組買家以逾3.26億元掃入9伙

樓市前景未明，新盤市場仍錄大手交投。鷹君（00041）旗下大埔白石角朗濤，今天(9月1日)成功以招標形式售出9個單位，並由同一組買家大手購入，合共金額逾3.26億元，平均呎價23,291元，更為首次有第2、3座海景單位成交。

當中成交金額最大為第3座15及16樓臨海複式戶，成交價8,854.5萬元，呎價32,000元，同創項目新高紀錄。同時亦有4個分層單位成交，金額介乎4,073.9萬至4,187萬元，平均呎價24,077元。截至今日7時為止，項目累積售出370伙，總成交金額約為36億元。

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