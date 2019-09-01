中集安瑞科： 人幣貶值對公司利大於弊

中集安瑞科張紹輝(左二)稱，毛利率不見有不斷下跌的趨勢。左一為黃梓楓，右二為楊曉虎。

投資者關係主任黃梓楓指，該公司車用液化天然氣(LNG)儲存缸毛利率提升至兩成以上，抵銷了部分產品對清潔能源業務毛利率的影響。這主要受惠內地重型卡車開始邁向LNG驅動，需求上升令產品更有規模效益。其實汽車氣缸等消費類產品收入上半年收入超過10億元人民幣，即清潔能源業務收入約三分之一，或總收入約15%。

總經理楊曉虎指出，LNG低過油價的情況不太可能重現，其經濟性和使用誘因得到保障，「現時工業用戶大多都用LNG了」。

黃梓楓指，儘管上半年一些產品增長有所放慢，但大型燃氣儲存項目愈來愈多，三至五年內收入可望每年以20至30%速度增長，強調公司產品全面，既覆蓋上游天然開發商和城市燃氣分銷商的儲存建設需求，亦能滿足終端用戶的需求。

另方面，國際海事組織(IMO)要求船用燃料的含硫量明年開始不得超過0.5%。黃稱，正從全球範圍接到LNG燃料缸訂單，上半年亦落實四艘加氣船的訂單。楊稱，內地已放寬對LNG驅動船的航行限制，加氣船等基建配套之相關投資正在上升。

●關注煤層氣開發機遇

楊續指，公司會關注煤層氣等非常規天然氣開發的機遇，針對氣井分散的特點推出較小型的天然氣液化裝置。與此同時，公司已有氫能儲運設備和加氫站等技術儲備，「三至五年之後是很大的機會」。

就7月底化工業務手頭訂單比去年同期低，黃梓楓指與全球經濟環境有關。但她說，液態食品分部下半年會有些很棒的項目可以公布，公司看好國內自產西式烈酒的需求。

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