樓價UPDATES︰黃埔花園三房戶990萬沽

樓價由高位回落，紅磡黃埔花園大單位做價低於千萬元，即獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城美菲閣上月僅錄一宗買賣，易手單位為1座中層H室，實用面積296方呎，採一房間隔，享樓景，日前以610萬元易手，實用呎價20,608元。原業主2012年以約292萬元入市，持貨7年帳面獲利約318萬元。

●鴨脷洲海怡半島32座一個實用面積521方呎高層戶，以845萬元轉售，實用呎價16,219元。資料顯示，同類樓層較低單位，4月時以903萬元登記售出，反映樓價已顯著下挫。

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九龍區

●黃埔花園11期13座低層G室，屬套三房單位，實用面積639方呎，望街景，售價僅約990萬元，實用呎價15,493元。原業主持貨4年，期內僅升值16%。據了解，物業周末錄得兩宗買賣，平均實用呎價跌至約14,942元。

●西南九龍匯璽連月租務承接力保持不俗，項目兩期上月共錄168宗個案，平均實用呎租約54元。當中II期第3B座高層G室，實用面積272方呎，屬開放式間隔，望開揚山景，成交月租1.55萬元，實用呎租57元。

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新界區

●由於新界業主減幅更為明顯，刺激成交增多，東涌映灣園兩日連錄3宗個案。該盤9座高層A室，實用面積915方呎，以套三房連士多房設計，望海景。單位開價1,100萬元，累減122萬元或11%，獲區內人士以978萬元購入，實用呎價10,689元，低市價約5%。

●個別屋苑價格跌勢進一步擴大，荃灣綠楊新邨D座中層7室兩房戶，實用面積445方呎，剛以630萬元易手，實用呎價14,157元。而該盤兩房單位做價，由高位約770萬元下調，跌幅達18%，料短期內該有機會下試600萬元或以下水平。

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