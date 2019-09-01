【專訪】安東油服羅林︰以輕資產模式開拓市場

羅林接受《東網》訪問時稱，現時油價並不算很高，「我看了很多參考(指)目前這個水平比較穩定」。他認為，國際油企的資本開支對比往年，也不算特別高，因此有望繼續復甦，從低谷逐步增長，因為新興市場的需求依然持續上升。

以地區看，中國和伊拉克的油企資本開支復甦速度尤其明顯，因為中國要努力保障能源供應，「原本中國要為鑽機找海外市場，但現在國內工作量已比較飽滿」，服務價格亦有所回升。而伊拉克則有政府致力推動國家重建，幾乎各大油公司都在當地插旗，市場仍在擴大，准入門檻亦不低。

伊拉克一向給人印象「戰亂頻仍」，惟羅卻指當地愈來愈安全，首都巴格達已不再宵禁，酒店旁的防護牆亦被拆掉。首席執行官皮至峰則指，美國在伊拉克有很多利益，交通事故才是最大風險，笑言「這麼破的路，汽車還開140公里！」

值得留意的是，俗稱「三桶油」的內地三大油企中國石油（00857）、中國海洋石油（00883）及中國石油化工（00386）不約而同要發展頁岩氣等非常規資源。羅林指，頁岩氣開發規模持續擴大下，其規模效益亦逐漸浮現，對經濟的敏感度有所降低。據他所知，內地頁岩油氣的收支平衡點，已降至油價40至50美元左右，目前中國石油在西南地區的頁岩氣項目效益不錯。他表示，頁岩氣等非常規項目對安東的貢獻會愈來愈大。

雖然內地西南部頁岩氣市場給民營油服公司的訂單當中，安東奪得一半，但皮至峰說，其實安東起家的新疆塔里木盆地才是主戰場，之後還要繼續擴大。塔里木盆地主要是常規(傳統技術)油氣項目，資源埋得愈深回報愈高，而塔里木的資源平均藏於地下6,000至6,500米，8,000至9,000米也有，這些項目的回報目前仍遠勝非常規。

談及公司如何助油企以更低成本開採資源，羅氏稱，挑戰在於加深對區塊地質之了解，更精準抽出地底的油氣資源。皮至峰表示，頁岩油氣一大問題是資源遞減率很快，找出對的地點很重要。對安東而言，更重要的是為客戶設計產量更高的區塊開發方案，而公司已開發自家程式一邊打井一邊蒐集地質數據，不斷學習分析。

羅又說，油服價格往後未必漲得很快，安東增長更多要靠提升技術和管理成本，爭取更多工作量。安東冀從一體化的油田管理項目帶動工作量，這種項目不但較長期和具成長潛力，而且現金流好。

然而，安東基本上不會買新的裝備，其上半年重點工作之一是與民營裝備製造商合作，「把裝備交給我們替他們經營」，一同開拓中外市場，日後裝備的升級換代也會以租賃的方式進行。

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