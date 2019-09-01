傳港交所「摸底」　新股結算期研T+1雙軌制

現時香港新股設有公開發售，散戶需要先拿出申購新股的資金，最後才根據分配結果再將多出的資金退還，過程中涉及大量參與者及工序，如填表、交表、寫支票、過數等，造成新股結算周期時間很長。

港交所早前指正研究「徹底」改變新股結算周期的運作模式，冀將定價至掛牌日所需時間，由目前的5天（T+5）縮短至1天（T+1），並讓散戶和機構投資者一樣，不用過早鎖定資金，由銀行及券商等向散戶給予信用代替。

並構思由該所設立一個開放平台，讓所有參與者可同一時間在該平台運作；及考慮「雙軌制」，讓自願者先行「T+1」，其他人可待準備好時才加入，並希望今年內可提出有關模式。

市場消息指出，近期港交所已與市場上不同持份者討論有關事宜，包括分開約見最少3家不同背景的大型券商，市傳有外資、本地及有銀行背景的券商等。據悉，港交所並未提出具體方案，主要討論如何將構思付諸實行，包括探討他們對「雙軌制」，即讓發行人選擇「T+1」或「T+5」的看法等。

不過，有市場人士指出，若採用「T+1」，散戶在申購新股時不用先支付認購金額，意味孖展將來可能由最少借5日變成借1日，銀行及券商最受影響。「遇上大型熱門新股，對銀行影響更大，收少好多孖展息，因為銀行會借錢給券商，券商再借予散戶。此外，本身有證券業務的銀行亦可直接借給散戶認購新股，利息是逐日計，試想像，計1日與5日息之分別；同時，銀行也可借予企業客炒新股。」

「還有銀行會做收票行，收取白表會有處理費。當新股超購好多倍時，凍結的資金也會存放在銀行，銀行會給利息予公司，但銀行又可將筆錢再拆借出去！」

耀才證券行政總裁許繹彬指，「T+1係會收少了利息，但因我們是向銀行借，左手來右手去，再借予客，所以沒有衝突，反而銀行影響仲大。」他續指，不反對縮至「T+1」，但希望港交所可同時處理若公司擱置上市，公司須退還孖展利息給投資者的情況。

證券業協會主席張為國表示，「現時白表認購散戶要先付款，如果取消白表，改為每個客需直接透過經紀行申請認購，經紀行有信貸給他，或他有錢在戶口，有機會可以做到散戶不用先付款，從而縮短新股結算周期。券商有機會因開戶增加而拓展到生意，彌補新股孖展生意減少的損失。」他續指，會視乎港交所的方案內容，保持開放態度。

另外，有市場人士就關注香港證監會的取態，「就算港交所容許沒白表，但證監會態度又如何，是否接受散戶沒白表認購？」證監會發言人就表示，正與港交所探討簡化公開招股流程，包括縮短新股結算周期的時間表。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。