【財經評論】全球幣戰恐升溫　今年中秋月難圓

轉眼間已踏入中秋月，今年不但是多事之秋，今秋更是「戲肉」。政局上，包括香港社會動盪、英國「硬脫歐」危機，以及意大利和阿根廷仍存隱憂；經濟上，更是貨幣戰關鍵的一月，投資者絕對要打醒十二分精神。

首先，澳洲央行將在本周議息，官員近期已放風極有可能再度下調利率，勢掀起本月全球減息潮序幕。之後是第二周的歐央行，除了即將卸任的行長德拉吉主張放水外，連十月接棒的候任行長拉加德也開腔，央行仍有減息空間，加上歐元區「一哥」德國正處衰退邊緣，放鬆貨幣政策可謂事在必行。

由於歐央行放水力度隨時超預期，令接下來第三周議息的聯儲局深受壓力，因一旦歐央行放水，資金勢必加速湧入美國國債，以收取較歐債理想的回報，屆時恐拖累反映利率去向的美債息續跌，構成當局被迫減息的壓力。緊接聯儲局後，英日亦會公布議息結果。

當歐美確認行動後，市場已估計，中國人民銀行有機會跟隨，尤其當局上月底啟動了具有里程碑意義的利率市場化改革，被認定是為了真正減息而鋪路，目前行動與否就看歐美取態，時間可能是九月中旬。

若根據上述劇本，以美國總統特朗普性格，必然會再次指罵歐元及人民幣試圖貶值，令美國在貿易問題上處於不利位置。惟與過去不同，美國國會已於上月初放暑假前通過上調發債上限，使財政部有充足水位發債集資，即當局可利用發債所得的彈藥來干預美元，而不需聯儲局助力，使貨幣戰隨時進一步加劇。

一旦歐美中貨幣一同較勁，邊陲地區必率先遭殃，貨幣可以突然崩潰，繼而引發惡性通脹，物價一下子高於經濟增長，就會造成滯脹危機，即民眾購買力會突然驟降，民怨必然沸騰。亞洲區，南韓圜是最高危；歐洲則是東歐的匈牙利，貨幣福林已飽受歐元貶值影響，創歷史新低。

別輕視小國貨幣崩潰所觸發的骨牌效應，如果說貿易戰由去年三月開始，直至近日才感到較大影響的話，貨幣戰的威力更不容小覷。舉例來說，一九九七年七月泰銖突貶而引發亞洲金融風暴，不僅重創泰國、印尼、馬來西亞等東南亞國家，就連南韓都要向國際貨幣基金組織（IMF）求助，港人身家更短時間內大蒸發。

總結來說，本月必定不尋常，投資者在留意股樓動向的同時，更需留意每日交易額達數萬億美元的外匯市場，這是最大、最易轉壞的戰場。

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