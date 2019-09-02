澳門賭收續挫8.6%　業界看淡

澳門博彩監察協調局公布，八月份當地博彩收入錄242.62億澳門元，按月跌近1%，按年更是顯著倒退8.6%，不但連續兩個月錄得按年跌幅，更是一六年六月以來跌得最深。分析普遍認為，內地經濟放緩，澳門博彩業一定「無運行」，未來幾個月當地博彩收入按年跌幅或擴大至雙位數。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，內地近年在生產和金融上「去槓桿化」，加上中美貿易摩擦等，多重打擊下，都令內地經濟今年「唔會太好」。可是，澳門博彩業收入最大份額的貴賓廳業務，正正來自內地賭客的貢獻，預料經濟差會影響這批客人的賭博意欲。

此外，他又指，內地和澳門監管當局今年多次打擊地下錢莊和網上博彩等活動，預料這些遏制走資活動不會手軟，令流入澳門資金持續減少，都令賭收遭看淡。他預料，下半年澳門博彩收入會持續下跌，全年綜合跌幅或達高單位數。

信誠證券聯席董事張智威更直言，澳門的博彩和休閒娛樂都不是必需品，「屬於可有可無，經濟唔好，自然去少啲澳門玩」。此外，他更認為，香港自六月起示威活動持續，令本地旅客數字減少，相信澳門旅遊業和賭業都會受到牽連。

他預料，今年餘下時間的每月澳門博彩收入，下行幅度或會擴大至雙位數。反映在港股上，濠賭股板塊目前實不宜沾手，直至整體賭收跌勢喘定為止。

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