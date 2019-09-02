【名家筆陣】方保僑：港失海底光纖纜影響大

上星期有報道指出，美國政府以國家安全為理由，拒絕批出一條由美國洛杉磯連接到香港的跨太平洋海底光纖纜的許可證，若事件屬實，將會是美國歷史上首次因為國家安全理由，而拒絕批出海底光纖纜的許可證。

因鵬博士旗下子公司「鵬博士安全」有份參與建立中國「國家金盾工程」，被指與中國政府關係緊密，或因此惹起美國政府猜度，拒批出許可證。消息指，美國司法部認為光纖纜直接連接到香港，或受中國政府監控，美國外國投資委員會(CFIUS)旗下的電訊小組，亦強烈反對批准光纖許可證的申請。

事有湊巧，美國突然暫停批出港美海底光纖纜的許可證，是否亦因為近日香港的社會事件，備受國際社會關注，因而猜測究竟香港現時是否還是實行一國兩制？香港獨特的地位是否有改變？如果這條海底光纖纜真的不能在香港「上水」，會否接駁到其他國家？

這個情況就好像國際機場一樣，如果飛機不會飛往香港，而改飛往其他城市，遊客便會跟隨去了其他國家，旅遊業便會受影響，導致生意損失。

而同樣情況在虛擬世界中，互聯網的數據會流向其他國家，於是數據中心、雲端服務等等，都會轉向其他國家，這種「無形」的損失，絕對無法估計。

除了經濟上蒙受損失之外，香港在互聯網及資訊自由的排名亦會因而逐漸下降，而近日香港政府又傳聞會推出《緊急法》，堵截香港市民經常於網上聚集的討論區及Telegram，這種不智的做法，會將香港推向萬劫不復的境地！

其實香港市民只需利用VPN翻牆，就可以繼續瀏覽討論區等，而不會遇上其他阻礙。何況今天就算你能夠堵截這些網站或者即時通訊軟件，用家仍可以利用Facebook、Instagram，或者Whatsapp繼續聯絡。這是否意味着香港政府又要堵截社交媒體，甚至整個互聯網？

一旦失去了資訊自由，白色恐怖就會令香港變得像北韓一樣，除了進一步打擊香港的創科事業，更會摧毁這個城市在國際上，一直標榜資訊自由的形象，希望香港政府別走出這麼愚蠢的一步。

方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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