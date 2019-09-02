大健：各地IPO市場定位有別

近排港股表現浮浮沉沉，當中更是以沉居多，主要受到內憂外患的困擾。同時間，近幾個月香港的新股市場沒有浮沉，只是維持靜局，雖然未至於一隻新股上市也沒有，但那些有能力成為集資王的公司都紛紛臨門褪軚，擱置來香港上市的決定。

相信這幾個月內，你已聽過不少評論或分析為何香港新股市場要經歷寒冬，但我想說的是，若果內憂和外患會影響公司來香港上市的意欲，或者更要憂心的，是到底香港的股市結構是否失去了吸引力。

先舉個例子，假如你是一個生產手袋的廠商，你會選擇把貨品放到10蚊店出售？還是在專賣名牌貨品的百貨公司上架？若果你這一刻在質疑我以上的問題有漏洞，反映你真的有細心去想。到底你製造的手袋是走奢侈品，還是平民路線呢？

說到這裏或許你已明白我的意思，選擇公司的上市地點，就像決定把手袋在什麼地方上架，除了考慮到有甚麼潛在投資者，還考慮投資者的財力、口味、資金流動性等。國際投資者覺得香港新股市場是10蚊店，還是名牌百貨公司，從有甚麼公司來港上市就知道。

多說一句關於後市的話，若果這些內憂外患未見緩和，但港股卻出現一輪反彈，反而更令我擔心。

因為從陰謀論去想，或者這就是托高港股沽貨，然後資金流走的表現。

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