羅尚沛：港股障礙重重　須有心理準備

8月港股出現多個下跌裂口，到月底縱有所反彈，但仍乏力。中國反制美國入口，美國又增加關稅率反制，拳來腳往本已煩人，「電話羅生門事件」已夠撲朔迷離，忽然又說9月華盛頓中美貿易會談有機如期進行。

面對經濟下行壓力，又不敢貿然拋出減息此招，不意外地國務院提出20條有關提振消費信心的政策及措施。也不意外地，相比過往補貼，今次股市反應只是一般，更多意見認為招式多多，但長線效果成疑，最多只能激活一次政策預期的短期「小回春」。畢竟這類刻舟求劍式政策，沒有針對消費市場「二元結構」，但求以單一思路來解決貧富懸殊下的消費市場分化，難免左右不討好。

9月份期指續要緩慢探底，華盛頓會不會有中美會談、離岸人民幣貶到7.2只是一步之遙、美股會不會再減息之後掉頭走、香港局勢更是難言安穩，眾多因素夾着個死亡交叉，每逢風吹草動，要有心理準備指數是會先跌後調節跌幅，好友不宜過分亢奮。

中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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