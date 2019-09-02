羅尚沛：港股障礙重重 須有心理準備
2019年09月02日 00:12
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港股目前恐仍反彈乏力。
8月港股出現多個下跌裂口，到月底縱有所反彈，但仍乏力。中國反制美國入口，美國又增加關稅率反制，拳來腳往本已煩人，「電話羅生門事件」已夠撲朔迷離，忽然又說9月華盛頓中美貿易會談有機如期進行。
面對經濟下行壓力，又不敢貿然拋出減息此招，不意外地國務院提出20條有關提振消費信心的政策及措施。也不意外地，相比過往補貼，今次股市反應只是一般，更多意見認為招式多多，但長線效果成疑，最多只能激活一次政策預期的短期「小回春」。畢竟這類刻舟求劍式政策，沒有針對消費市場「二元結構」，但求以單一思路來解決貧富懸殊下的消費市場分化，難免左右不討好。
9月份期指續要緩慢探底，華盛頓會不會有中美會談、離岸人民幣貶到7.2只是一步之遙、美股會不會再減息之後掉頭走、香港局勢更是難言安穩，眾多因素夾着個死亡交叉，每逢風吹草動，要有心理準備指數是會先跌後調節跌幅，好友不宜過分亢奮。
中期業績盡出，總括而言，上半年中國經濟和形勢都大風大雨，卻見大部分行業都有增長，應該加分。對於今次業績，筆者最深刻的是中海油(00883)，過往中海油最為詬病的是成本控制，今次成為大行推介亮點，若油價果然在54美元見底，下半年中海油股價應有作為。
物管股業績好不用懷疑，收入及利潤增長有幾間都超過50%。行業擁有中國內房行業的亮點，卻又不用背負內房政策收緊的隱憂，好比收租股一樣穩陣。除有國營背景的中海物業(02669)的盈增略遜外，幾乎全部的盈增速度都符合其高市盈率特徵。
同樣高市盈率又有盈增配合的是體育用品股，李寧(02331)和安踏(02020)股價如入無人之境，估值可媲美新經濟股。安踏就靠FILA，李寧就歸功於渠道重整，現在全國大搞運動經濟，雖然對股價升幅心有不服，但明年東京奧運前，股價料仍是大漲小回格局。
醫藥股也不俗，之前擔心的帶量採購，對盈利確有影響，但如果藥企產品種類多，有新藥開發能力，影響則輕易被抵銷，中生製藥(01177)業績公布後股價再升，是偏貴，但業績確不錯。
中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)
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