沈振盈：降低注碼　保守至上

香港局勢混亂，就算美股強勁反彈，港股也未能作出突破性的走勢。恒生指數始終未能走出近期波動的區間，相信是資金對於近期局勢的演變，有頗大的戒心。中美貿易戰忽冷忽熱，時而升溫，時而降溫，投資都無所適從，無從預計。雖然大家心知，中美雙方沒有可能在短期內達成協議，但始終此一因素影響着全球股市的表現，在不明朗因素的困擾下，只能降低注碼來控制風險。

除此之外，港股本身更要面對自己的內部難關。示威活動不斷升溫，社會的矛盾及抗爭，除了影響到經濟之外，更引發外國的關注。而海外資金的取態很明顯，只要亂局再加劇，港股勢必出現更大的壓力。

在走勢上，恒生指數暫時仍算守得住25,000點關口，但只要事件局勢一惡化，令到24,800點關口失守的話，後市的跌幅可大可小。此刻的策略不宜過度進取，無論好友定淡友，也宜縮減注碼，保守為妙。

本周每日的股市走勢預測：

周一(壬寅日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，市況反覆上落

周二(癸卯日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，繼續反覆上落

周三(甲辰日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，大市有震盪，出現跌勢

周四(乙巳日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，持續下跌

周五(丙午日)：天干地支皆屬火，全火之局，反覆回升

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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