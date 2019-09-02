古勝：「三桶油」眼看手勿動

香港政治事件未見解決迹象，反有愈演愈烈趨勢。當然，中美貿易戰近期稍為降溫，令美股略作反彈，但港股氣氛都仲係差；相反，若然認為港美兩地股市前景都睇唔通透的話，投資落美股身上，就始終多咗份揸美元的保障，安全感都大少少。

睇番今日(2日)已經係9月第一個交易日，但回顧恒指整個8月累跌逾二千點，加上50日線已確認跌穿250日線，走勢差到冇朋友，故策略上應將重點放在「守」字上。

從基本面睇，指數睇落未跌完，大部分藍籌都唔攪得，好似上星期五見三桶油均發力反彈，但又係十萬個「莫沾手」，何解？

首先，環球經濟受中美貿易戰拖累，美國長短債息倒掛引發衰退憂慮，試問在經濟前景唔多明朗下，油價又會升得幾多？此外，市場避險需求持續上升，美元就算受累減息因素，但中線都仲係受避險需求堆動而變得好硬淨，咁相對以美元計價的油價，若然要大升就難上加難。睇番紐約期油近月僅在53至57美元間上落，已難以復見60美元，反覆向下之勢未停，咁油價又點會抽得起？

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