陳政深：後市存暗湧　瞄準內需股

港股似乎仍於高位受制，外圍氣氛略見好轉，中美關係有緩和迹象，而參考技術走勢，恒指在8月初急跌後，已形成頭肩底形態，亦即有機會出現轉勢。然而，頭肩底的先決條件，是必須突破頸線，即26,300點左右位置，但恒指在26,000至26,300點已有頗大阻力；中美關係方面，特朗普表明不會放棄與中國之間的關稅戰，後市仍有暗湧。

在選股層面，基於目前市況較波動，而筆者對後市看法亦都偏向悲觀，投資者宜選取與大市相關性較低，亦即是啤打較接近零的股份。此外，由於經濟前景的不明朗性愈來愈高，而外貿於中國的經濟拉扯作用亦愈來愈弱，內需股持續獲資金流入，走勢相對落後而具內需概念的股份，值博率不俗。

新租賃項目將為客戶提供一站式的多方位娛樂體驗，客戶不單可觀賞影院放映之電影，亦可於影院享用多功能設施，包括虛擬現實、擴增實境體驗設施及遊樂場等，料對內地持續增長的中產家庭有一定吸引力。由於物業業主為控股股東，交易屬關連交易，仍須待股東會通過；而一旦決議獲通過，對公司前景以至未來的發展模式，可望起關鍵作用。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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