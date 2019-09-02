盧志威：內地有業務港企值博

環球股市的資金續集中在中美兩國的股市，由於香港有示威活動，所以上周五大部分投資者都會避險，無論政見、顏色如何，筆者也期望天佑香港，不要有人受傷，股票或生意輸錢事小，因總有機會重新來過，如果有人命傷亡，將是香港歷史的重大遺憾。

如果是其他板塊，其實沒有很大的水位，市場的氣氛雖然漸漸走出貿易戰因素，不過香港地產和銀行股仍然疲弱，短期之內難以走出低谷，而如果要避險，一定是選在香港上市，於內地有生意的公司，人同此心，除非估值跌到極低殘，否則沒有買入的價值。

由於貿易戰緩和，避險資產亦從高位回落，可以見到兩年期和十年期債息的倒掛略有減少，另外就是黃金價格回落，其實金價從高位跌得頗少，主因是避險需求不見得會大幅回落，坦白講貿易戰加關稅之後再談的言論，已經發生了多次，如果再出口術，而沒有實際緩解，相信效果會遞減，因為總不可能每天都有談判的好消息出現，金價應該尚未見頂。

同樣地，業績期過後，個別板塊的異動會減低，因為管理層在業績發布會，可以給出樂觀的預期，只是業績期過後，將難以經常有機會接觸廣大投資者，沒有出口術的機會，就不會出現大波幅，所以預期9月份的市況將會淡靜。

頂石盛豐資本董事 盧志威(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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