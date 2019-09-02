陳汝銘：復星旅文受惠中高端需求

早前集團公布截至6月底半年業績，成功扭虧為盈，賺4.9億元(人民幣‧下同)，而去年同期則蝕2.5億元。收入按年增加35.9%至90.63億元，經調整EBITDA由去年同期的4.25億元，大增至今年上半年的19.94億元。每股盈利0.4元，派中期息7港仙。

集團以Club Med品牌運營的度假村業務於期內收入有所增長，營業額達69.3億元，較去年同比增長5%，度假村客戶數量增加至75萬名。另外，集團首個旅遊目的地項目三亞亞特蘭蒂斯期內的營業額由去年2.05億元，增加至6.56億元。該項目包括1,004個可售度假物業單位，名為棠岸項目，包括197間別墅和807套度假公寓，其中190間別墅及788套公寓獲預售，相信未來收入會陸續入帳。

管理層透露，未來會繼續在合適時機進行收購，擴大公司版圖。隨着經濟發展，中高端旅遊業的需求會愈來愈大，對中國遊客仍是供不應求，相信下半年亞特蘭蒂斯仍能保持增長勢頭。建議可以在8.5港元附近買入，目標10港元，如失守7.7港元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：