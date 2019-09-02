周樂樂：消費及醫藥板塊成避風港

過去一周，市場消息好壞不一，A股震盪下行。上周五，上證50指數跌1.54%、滬深300指數漲0.25%、滬綜指跌0.16%、深成指跌0.35%。申萬一級行業，28個行業中，12漲、16跌。最強五個行業為國軍工、農林牧漁、食品飲料、汽車、家用電器；最弱五大行業為房地產、通信、非銀金融、銀行、建築材料。風格上看，權重板塊除軍工、白酒表現較為強勢外，其餘板塊有所休整，中小創表現則相對活躍。指數在連續上漲後有整固需求，震盪階段以結構性行情為主。

市場消息來看，國務院8月27日發布了《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，其中提出20條提振消費者信心措施，包括逐步放寬或取消汽車限購，支持商品以舊換新，擴大成品油市場准入，鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務，加大對新消費等金融支持等。

與此同時，政府繼續強調住房不炒，而且有銀行相關人士透露多家銀行收到窗口指導，自即日起收緊房地產開發貸款額度。由此可見，內地已放棄以往通過刺激房地產帶動經濟短暫回升這種慣性做法。相反，政府更加有針對性地解決消費領域的「痛點」，並出台一系列促進消費舉措以帶動居民消費提質升級。

雖然海外經濟疲弱、貿易摩擦加劇以及內地投資增速逐步放緩等多種因素，均對中國宏觀經濟造成不可忽視的壓力，但是放棄起效較快但卻容易積累長期風險的強刺激政策，轉而採取一系列結構性改革措施將更有利於中國經濟的長期發展，亦有助於國家出清無效產能，並將資源配置到更有效率的領域。

環球方面，美國經濟衰退風險仍在加大，美債市場不斷發出警示信號。日前，兩年期與十年期美債收益率倒掛加深，倒掛程度達到金融危機以來最大，而且三個月與十年期美債期貨收益率曲線倒掛幅度創2007年3月以來新高。

此外，全球經濟依然疲弱，德國第二季經濟因出口疲軟而收縮，此前德國央行在月度報告中指出，德國經濟第三季度可能再度出現輕微萎縮，這意味着作為歐盟火車頭的德國很有可能陷入「技術性衰退」。美股此輪牛市已經曆了108個月，是歷史上第二長的牛市。隨着估值的提高，美股一路上積累的風險和拋壓會愈來愈沉重，未來，美股向下的風險亦愈來愈大。若之後市場出現任何負面消息，美股行情可能隨時反轉。

綜合而言，全球主要經濟體經濟增長大幅放緩，貿易糾紛升級與加劇會給各國經濟帶來更加難以承受的後果。儘管日前貿易摩擦的緊張氣氛有所減緩，但鑑於近來美方對貿易的表態多次反覆，國際貿易局勢依然高度不可預測。除非貿易局勢有明顯進展的迹象，否則相信投資者依然會保持謹慎和觀望的態度，避險情緒仍將繼續主導市場，避險資產依然具有一定吸引力。在股票市場方面，相信受外部因素影響較小的消費和醫藥板塊依然是投資者避險的主要板塊之一。

勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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