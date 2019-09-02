凱基證券研究部：政治消息主導　宜短線部署

市場繼續注視中美貿易發展，雖然有消息指出中美雙方將於9月重啟談判，不過市場普遍預期可能要到明年才有望達成協議，料中美問題將會持續困擾大市，投資者不宜過分樂觀。此外，近日美國國債孳息曲線倒掛情況亦引起市場關注，十年期與三個月期美債期貨孳息曲線倒掛幅度，一度創下2007年3月以來最高，除深化市場對經濟衰退的憂慮外，亦令避險情緒升溫。

根據EPFR統計，於8月15日至21日期間，股票型基金錄得145億美元的流出，相反債券型基金則錄150億美元的流入。此外，除美國九月的減息機會率達100%外，市場亦預期九月歐洲央行議息亦會推出新一輪量寬措施以刺激經濟，若股轉債步伐加快，將進一步利淡股票市場表現。同時，資金追入債券亦令其風險對回報比例更趨不平衡，債券市場風險亦不能忽視，於現市況投資者宜增持現金比重。

中央近日出台利好汽車業的政策，要釋放汽車消費潛力，並探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。不過，於今年首7個月規模以上的汽車製造業利潤金額仍同比減少23.2%，加上經濟下行壓力加大，將不利消費意欲，再配合早前的降價促銷，或已先行透支了部分購買力，料新措施對提振汽車銷售的作用或較有限，投資者不宜過分憧憬。

恒指除持續處於10天線之下外，50天線跌穿250天線，形成死亡交叉，加上大市仍以政治消息主導，而人民幣匯價呈弱亦令市場再度關注內地企業海外子公司近6,500億美元債務的外匯及再融資風險。於現市況宜以短線部署為主，25,000點為主要支持位。

凱基證券研究部

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