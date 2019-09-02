鑫濤：聯儲倘再減息　日圓更吸引

全球債市現正陷入極度異常的環境中，大家看看，全球目前的債券回報率竟超過40%是低於1%，95%的回報率低於美國聯邦基金利率，且更有高達16萬億美元的回報率已跌至負數水平！全球債市這種畸形情況，正暗示全球經濟情況稍後有甚高機會爆發重大黑天鵝危機，所以肯定不是好事。

全球債市這種似有若無的超低回報率，同時凸顯目前美國高達2.5%的利率水平其實是高得不尋常。高利率自然可支持較高的匯率水平，這亦解釋了為何美元即使被美國總統特朗普一再訴說偏高，目前仍可跌不下去。

不過，一旦美國稍後公布的經濟數據表現開始差強人意，料市場必定會正式炒作聯儲局只會迫於無奈地大刀闊斧把目前偏高利率下調，甚至炒作未來可能會下調至接近全球債市的超低回報率水平，結果屆時一直被特朗普視為偏高的美元水平，似乎只會無可避免跟隨正大幅下降的利率一同走低。

理論上，聯儲局大幅減息應對美股產生正面作用，繼而再顯著走高，然而也要注意，若屆時市場把聯儲局的大幅減息行為，解讀為全球經濟所遇到的危機難題已非央行減息所能解決的話，這肯定會對目前正處偏高水平的美股極為不利。

一旦美股出現暴跌，反過來又會刺激市場避險需求，結果具避險功能的美元料會在下跌時獲大量避險資金趁低買入，因而可很快便止跌回穩，結果美元即使在聯儲局大幅減息的大前提下，相信最後仍可維持偏強勢頭。

日圓和美元同樣具避險功能，但基於聯儲局未來仍有大量減息空間，但日本央行卻無空間再大幅減息，所以結果只會令日圓避險功能較美元更吸引，結果美元的整體走勢即使可維持偏強勢頭，但美元兌日圓的走勢肯定會隨着聯儲局的減息行動而大幅走低，大方向將會跌至100心理關口以下。所以看淡美元的投資者，入市策略應以逢高建立美元兌日圓淡倉為主。

資深市場人士 鑫濤

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

資深市場人士 鑫濤