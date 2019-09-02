港元驟成焦點　專家解構7大疑慮

香港持續的示威活動引致社會動盪不安，港元以至聯繫匯率問題，再次成為國際金融界爭議焦點。除港元大淡友巴斯（Kyle Bass）繼續唱淡之外，「商品大王」羅傑斯早前接受外媒訪問時表示，假如人民幣達到完全自由兌換，港元或不會再與美元掛鈎，並可能完全消失。究竟港元與聯繫匯率制度是否仍有存在價值？人民幣可否取代港元？七大問題為你逐一拆解。

1.港元及聯繫匯率有幾重要？

《基本法》規定港元為香港法定貨幣，所以政府及日常商業交易均以港元進行。由於香港為細小的開放型經濟體，完全沒有資金管制，一旦資金大量流入及流出，港元匯價及金融體系容易受到衝擊，故需要實施聯繫匯率，才能穩定匯價。

2.甚麼情況下港元及美元會脫鈎？

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，當市場對港元出現嚴重信心危機，加上香港金融管理局的外匯儲備不足以支持匯價，聯繫匯率則有機會失守。然而，港元至今仍有十足的美元外儲支持，脫鈎機會極低。

3.港元與美元脫鈎有何後果？

若港元與美元脫鈎，並採取浮動匯率制度，港元勢大幅波動。上海商業銀行研究部主管林俊泓指，假設港府放棄聯繫匯率，勢將衝擊金融體系穩定，港元必定大上大落，來港做生意或投資的企業所承受匯率風險將會急升。

另方面，港元與美元脫鈎後，金管局將重新取回加息或減息的權力，以因應經濟環境調整利率，但林俊泓指全球貨幣政策方向愈來愈相近，金管局某程度上仍要跟隨大環境走，政策自由度有限。

4.港元可否改與人民幣掛鈎？

金管局總裁陳德霖早年曾表示，若港元要與人民幣掛鈎，必須先符合四個條件，包括人民幣可完全自由兌換、內地沒有資本管制、內地金融市場有足夠的深度與廣度，以及中港經濟周期同步。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，目前僅中港經濟周期同步，惟內地的資本帳未完全開放，人民幣兌換外匯亦有嚴格限制，加上內地資產市場發展未夠成熟及多元化，香港巨額外匯基金難以尋找高流動性及安全的人民幣資產作儲備。

按此道理，倘港元與人民幣掛鈎，一旦港元匯價受衝擊，於上述限制下，金管局將難以像港元與美元掛鈎時，隨時大規模動用或出售當時持有的人民幣資產，削弱「護價」的能力。

5.何謂貨幣自由兌換？

李若凡解釋，以人民幣邁向自由兌換為例，意指無論何時何地，個人或企業均可將人民幣兌換成其他貨幣，而且沒有行政審批或兌換額度限制，同時容許資金自由進出內地或其他地區。

6.為何人民幣未能實現自由兌換？

內地資產和金融市場發展尚未成熟，李若凡說，若人民幣於現時自由兌換，將面對可能來自全球炒家或大鱷的投機衝擊，內地資金會積極尋找其他外國投資機會，投資者或紛紛將人民幣兌換為美元，令人民幣匯價大幅波動。同時，內地本身仍傾向控制匯價，並維持資本管制，所以人民幣短期難以實現自由兌換。

7.人民幣可否取代港元？

吳卓殷認為，除人民幣要自由兌換等條件外，若人民幣要取代港元，其他條件如香港商業活動普遍要以人民幣進行交易，包括日常及金融市場產品。為顧及金融穩定性，人民幣首先要成為國際普遍認可及使用的儲備貨幣，才可望替代港元。目前香港主要交易均以港元或美元進行，故相信短期內人民幣未能取代港元。

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