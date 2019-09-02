【地產專題】七成屋苑估價下挫　跌得最勁係...

社會不穩氣氛仍未有改善，市場憂慮經濟轉差，樓市勢受衝擊。《東網》追蹤20個大型二手屋苑單位，有多達14個或70%估價按月回落，相比上月只有8個進一步增多。期內有3個跌逾2%，當中以長沙灣碧海藍天挫3.2%最明顯。

碧海藍天今年估價首現回調，該盤1座高層單位，實用面積499方呎，8月時升至944萬元高位，據滙豐銀行於9月1日網上估價顯示，現為914萬元，按月挫30萬元。香港置業曾家輝稱，該屋苑近期交投疏落，上月僅錄兩宗個案，按月再少1宗，目前兩房戶放盤叫價由800萬元起，較對上一個月已低約5%。但受市場氣氛拖累，近日客人多數只查詢市況及資料，睇樓的人不多。

●嘉湖勁減34萬甩貨

另一市區屋苑茶果嶺麗港城18座高層戶，實用面積517方呎，估價現為815萬元，呎價15,764元，較上月初834萬元，回落19萬元或2.3%。中原洪金興表示，該盤有不少業主減價，帶動八月份交投回升至約9宗，相比7月多3宗，但平均呎價按月跌約6%。現時實用面積517方呎兩房戶，放盤叫價由708萬元起，比高位回調約10%。

新界上車屋苑天水圍嘉湖山莊，對市場走勢向來敏感。屋苑樂湖居6座高層戶估價，已連跌多月，6月高位曾達621萬元，隨後不斷下挫，現時再跌2%至582萬元。

該盤8月錄約17至18宗買賣，至少3宗成交實用呎價不足1萬元，包括麗湖居5座高層套三房戶，減價34萬元後，僅售606萬元，以實用面積630方呎計，呎價9,619元。美聯黎燦強指出，買家積極物色減價盤，帶動屋苑過去周末兩日連錄約7宗成交，包括翠湖居6座低層兩房戶，減至490萬元易手。

●第一城10日平一成

同屬細價盤指標的沙田第一城情況相若，物業16座高層戶，實用面積327方呎，估價五月升至668萬元後，即持續下滑，最新為641萬元，單月跌幅約1.1%。屋苑過去兩日連錄兩宗做價險守500萬元的個案，美聯黃錦瀚表示，其中一伙為52座中層C室，實用面積304方呎，原叫價580萬元，最終減價80萬元後售出，呎價16,447元。據了解，同面積的42中層戶，約10日前售價仍達565萬元，相比之下低約11.5%。

美聯住宅部行政總裁布少明認為，現時不少業主減價意欲已明顯增加，但即使減5%亦未必獲承接，而近期部分成交做價已較高位回落一成多。他又預計，今季整體樓價將挫約3至5%，後市走勢要視乎中美貿戰及社會狀況變化，若第四季情況沒有好轉，樓價有機會再跌3至5%，屆時有機會蒸發上半年累積的升幅。

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