【市前重點睇】美匯飆上99 道期曾瀉300點

●美匯指數隔夜觸及99.023後回順，港匯企7.8413，離岸人民幣(CNH)低見7.1796，圓匯見106.12，歐元低見1.0984，英鎊跌至1.2163。金價一度升上1,535美元。布油挫至58.85美元，紐油失守55美元。道指期貨曾瀉逾300點，其後跌幅收窄至逾百點。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指瀉逾200點。

●美國對約1,100億美元中國進口商品加徵15%關稅於香港時間周日(9月1日)生效。中方反制措施亦於當天生效，其中包括對美國原油加徵5%關稅，對豬肉等農產品加徵10%關稅。

-美國總統特朗普：中美經貿代表仍計劃本月在華盛頓舉行面對面經貿磋商。

●美國10年期國債孳息率上周五收報1.4961厘，升0.15點子。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報25,632點，跌89點。

●9月恒生指數夜期上周五收報25,523點，跌87點，低水202點，成交28,101張。

●紐約期油上周五收報每桶55.1美元，跌1.61美元或2.84%。布蘭特期油收報每桶60.43美元，跌65美仙或1.1%。

●紐約期金上周五收報每安士1,529.4美元，跌7.5美元或0.5%。

●阿根廷政府實施資本管制措施，以遏制外匯存底和披索大跌。

●南韓8月份出口按年跌13.6%，連續第9個月下滑。

●中國8月官方製造業PMI續放緩，連續4個月處收縮水平。

●【經濟寒冬】香港7月零售總銷貨值大跌11%，連冧6個月。

─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：富戶憂亂局3招自救 按樓套現搬錢走

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。