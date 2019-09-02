【股民熱話】樓價開始頂唔住　香港地產股有排跌？

港股走勢弱到爆，上周五(8月30日)裂口上升後即市升幅大為收窄，最終10天及20天線皆得而復失，真係純睇個勢都覺冇得搞。

另外，經濟不景氣已開始從股市擴散至樓市。按差餉物業估價署最新公布的數據顯示，本地今年7月兩類面積單位走勢各異，其中實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報397.4點，按月跌約0.15%；至於實用面積1,075方呎以上大型住宅單位售價就向上。該類單位售價指數報333.7點，較6月份漲約0.66%。

就咁睇表面好似冇乜事，不過睇埋臨時數據，7月各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，當中新界及九龍區下跌，港島區則上升。但要留意，由於近年港樓以中小型單位為主流，細價樓更能反映樓市氣氛與現況，加上以往新界及九龍區樓市亦是樓市投資者，面對經濟衰退時最先撤退之地，揭示本地樓市已有高處不勝寒迹象。

策略上，隨着股樓兩市氣氛轉差，五大地產股股價近期都只能守穩早前低位，但就無力反彈，加上板塊基本面未見有大幅改善誘因，相信股價仍有下跌空間，暫時都係當睇少一瓣算數，千祈咪手多多入市撈貨。

東方產經專欄作者股博士

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