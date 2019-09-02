【港股收市】恒指跌98點　地產股捱沽

港股在9月首個交易日牛皮偏軟，恒生指數曾跌222點，低見25,502點有支持；收市報25,626點，跌98點或0.38%，全日波幅159點。國企指數收報10,103點，升20點或0.2%。主板全日成交678億港元。

港股通(滬)錄逾19億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額400.33億元。港股通(深)錄近6億元淨流入，餘額414.09億元。

地產股沽壓重，信和置業收挫3.4%，是表現最差藍籌；新鴻基地產跌2.8%；九龍倉置業跌2.3%；領展跌2.1%；新世界發展跌1.3%；恒基地產跌1.1%。

摩根大通為香港地產市場作出「最熊」假設，住宅樓價有機會跌30%，商廈租金跌幅可能達四成，並下調多隻地產及收租股評級。

重磅藍籌股個別發展，騰訊升近2%撐市，收報331.2元。中國平安升0.3%；建設銀行跌0.1%；滙豐控股跌0.4%；友邦保險跌1.4%。

港鐵車站連日受示威者破壞，影響客運服務，股價跌3.1%。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股上周五(30日)挑戰26,000點後，並沒有新消息作為上升催化劑。中美貿易戰及香港示威活動處於僵局狀態，預料恒指短線仍會於25,500點徘徊，高低波幅約1,000點。李預期，中美貿易談判若長線未能達成協議，大市會繼續尋底。

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