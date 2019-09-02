A股快報：滬綜指收升1.3%　重上二千九關

中美兩國於已於9月1日開始同步互徵新一輪關稅；財新中國8月製造業採購經理指數(PMI)升至50.4，重上盛衰分界線。內地股市高開高走，滬綜指重上2,900點關，曾漲1.46%，高見2,928點，收市報2,924點，升37點或1.31%，為7月底以來收市高位；深成指收報9,569點，升203點或2.18%；創業板指收報1,652點，升41點或2.57%。

滬指成交2,260億元人民幣(下同)，深指成交3,272億元。滬股通餘額487.48億元，淨流入逾32億元；深股通餘額493.69億元，淨流入逾26億元。外電報道，外資通過滬股通和深股通淨買入53.1億元A股股票，為連續3個交易日淨買入。

軍工股掀起漲停潮，雷科防務、中國長城及銀邦股份等多股漲停。

國產軟件股做好，天夏智慧、博思軟件及神州信息漲停。

有色鎳板塊受捧，青島中程升停板；盛屯礦業飆8%。錫業股份亦漲逾6%。印尼明年1月1日起禁止鎳礦石出口，滬鎳期貨開市漲停，漲幅6%。

寧德時代升0.95%。公司計劃2020年開始在日本銷售家用及工業用蓄電池。

台海核電跌3%。公司及控股股東等被列入失信被執行人名單。

科創板股份升多跌少，西部超導漲逾5%表現最佳，沃爾德跌逾2%表現最差。

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