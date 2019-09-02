財新中國8月製造業PMI升至50.4　重上盛衰分界線

財新中國8月製造業採購經理指數(PMI)升至50.4，高於分析員預期的49.8，並重上盛衰分界線，且為4月以來最高；7月為49.9。

新增出口訂單指數連續3個月處於收縮區間，8月錄得2018年12月以來最低，但新訂單指數微降，顯示內需改善對出口下滑起到一定對沖作用。

製造商反映，受原材料價格下跌影響，平均投入成本在8月重現下降，雖然降幅溫和，但廠商為刺激顧客需求，加大力度下調出廠價格，降幅為2016年以來最高。

至於8月業界對未來12個月生產前景樂觀度7月有所回落，處於歷史低位。廠商預期市況好轉，且有新產品問世，但對中美貿易摩擦持續，全球經濟放緩感到憂慮。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生稱，中國經濟景氣度呈現修復，但需求未見改善、外需下降較明顯，企業補庫存意願及企業家信心未見增強，工業價格水平趨跌。中國經濟短期雖有回溫迹象，但長期下行壓力存在，中美關係不穩定下，逆周期政策需持續擴大。

事實上，上述指數走勢與國家統計局製造業PMI有別。統計局於上周六(8月31日)公布的8月製造業PMI按月下降0.2個百分點至49.5，為連續4個月在盛衰分界線之下，亦低於預期的49.7；而非製造業PMI則報53.8，按月微升0.1個百分點，預期為53.7。

官方製造業PMI於去年12月跌至盛衰分界線之下，報49.4，及至今年3、4月重回擴張區間，但在5月再跌穿50，並持續多月在盛衰分界線之下。PMI作為經濟強弱分水嶺，指數高於50代表處於擴張水平，若低於50顯示行業處於收縮。

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