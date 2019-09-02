傳比亞迪等中企密謀進軍日本蓄電池市場
2019年09月02日 10:30
東網電視更多新聞短片
(互聯網)
日本傳媒報道，主力發展新能源汽車的比亞迪股份(01211)計劃自明年起啟動與日本的談判，以便2021年起在當地銷售用於工廠、寫字樓和發電設施的固定式蓄電池，消息指其價格將與競爭對手大致持平。
比亞迪正擴大其在中國國內及美國等地區的固定型蓄電池業務，其全球市場份額約為10%，較南韓三星SDI及LG Chem低。
除比亞迪外，不少中國企業亦有意進軍日本蓄電池市場。寧德時代(300750.SZ)計劃聯同日本太陽能設備製造商Next Energy & Resources，目標以比競爭對手一半的價格，由2020年開始在日本銷售家用和工業用蓄電池。另外，全球第三大太陽能電池板生產商天合光能和排名第十的尚德電力亦擬進軍日本固定型蓄電池市場。
分析指出，中國市場上約有100間公司生產汽車電池，競爭激烈，但由於擔心政府6月份削減補貼後電動汽車銷量會下降，當中有部分公司正改為爭取在固定型蓄電池市場上分一杯羹。
比亞迪H股跌1.72%，報39.9港元，A股(002594.SZ)則升0.14%，至49.52元人民幣。寧德時代升0.43%，報72.58元人民幣。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。