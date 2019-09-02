傳比亞迪等中企密謀進軍日本蓄電池市場

比亞迪正擴大其在中國國內及美國等地區的固定型蓄電池業務，其全球市場份額約為10%，較南韓三星SDI及LG Chem低。

分析指出，中國市場上約有100間公司生產汽車電池，競爭激烈，但由於擔心政府6月份削減補貼後電動汽車銷量會下降，當中有部分公司正改為爭取在固定型蓄電池市場上分一杯羹。

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