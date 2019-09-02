摩通為地產股作壓力測試 樓價有可能跌30%
2019年09月02日 10:35
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摩根大通發表香港地產業展望報告，儘管香港地產股由高位下跌19%，股價仍未反映不確定因素，例如中美貿易緊張局勢持續，及香港目前社會動盪對經濟的影響等。該行為物業市場作了較壞的假設，並為多隻地產及收租股作為壓力測試。
摩通假設目前房價與收入比率由目前的14倍下跌至10倍，這意味着住宅價格將下跌30%。如果目前香港社會動盪不安導致旅遊消費減少70%，本地消費減少10%，預計香港零售銷售貨值將下跌約30%。
目前香港核心商業區寫字樓租金較新加坡核心商業區租金高出160%。基於香港出現不可預見的信心危機，估計部分跨國公司會遷出香港，一旦兩地租金差距將由於160%縮減至60%，與1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯時持平，香港寫字樓租金要由當前水平下跌40%。
該行強調上述預測並非其基本假設，因為目前的下行風險仍難以量化，主要因為香港政治風波持續多久，仍屬未知之數。然而，若以上述最熊預計作為壓力測試，認為信和置業(00083)、希慎興業(00014)、太古地產(01972)及九龍倉置業(01997)股價仍有下行風險，因此將該4隻股份評級降至「減持」，另將嘉里(00683)及會德豐(00020)評級下調至「中性」。至於新鴻基地產(00016)由於已累積一定跌幅，故將其評級由「減持」上調至「中性」。
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