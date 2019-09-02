摩通為地產股作壓力測試　樓價有可能跌30%

摩根大通發表香港地產業展望報告，儘管香港地產股由高位下跌19%，股價仍未反映不確定因素，例如中美貿易緊張局勢持續，及香港目前社會動盪對經濟的影響等。該行為物業市場作了較壞的假設，並為多隻地產及收租股作為壓力測試。

摩通假設目前房價與收入比率由目前的14倍下跌至10倍，這意味着住宅價格將下跌30%。如果目前香港社會動盪不安導致旅遊消費減少70%，本地消費減少10%，預計香港零售銷售貨值將下跌約30%。

目前香港核心商業區寫字樓租金較新加坡核心商業區租金高出160%。基於香港出現不可預見的信心危機，估計部分跨國公司會遷出香港，一旦兩地租金差距將由於160%縮減至60%，與1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯時持平，香港寫字樓租金要由當前水平下跌40%。

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